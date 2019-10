A Globo anunciou que Sandy e Junior farão seu último show ao vivo como dupla na TV no Domingão do Faustão do próximo domingo (3). A apresentação acontecerá dias antes do término da turnê Nossa História, que chega ao fim no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro.

Público poderá escolher quais serão as músicas cantadas por Sandy e Junior por meio de uma votação