Em mais um capítulo emocionante da turnê Nossa História, Sandy e Junior se apresentaram na noite desta quarta-feira, (2), em Nova York, nos Estados Unidos. "Sabe o que eu e a Sandy descobrimos? Que nós somos os primeiros brasileiros a se apresentarem no Barclays Center. Uhu!", vibrou Junior em um dos diversos stories que fez no Instagram momentos antes do show.



Após rodarem o Brasil com a turnê mais aguardada dos últimos tempos, Sandy e Junior esgotaram os ingressos na primeira apresentação internacional depois da separação. Cada passo da dupla foi registrado por fãs e pela equipe no local.



No Instagram, Sandy fez uma série de stories de bastidores, mostrando imagens de grandes cantores e bandas que se apresentaram no Barclays Center. "Pessoal, meio surreal isso que está acontecendo aqui. Olha as pessoas que costumam se apresentar aqui. E a gente...entendeu? Meu Deus do céu..está muito emocionante", diz a cantora ao mostrar fotos de Mick Jagger e Beyoncé entre outros.



Com um público predominantemente brasileiro e que cantou praticamente todas as músicas junto com a dupla, o estádio ficou lotado. No início do show, Sandy se emocionou: "boa noite, Nova York! Nossa, nunca pensei que um dia diria isso! Esse show foi um super desafio que até ontem não sabíamos como faríamos com toda a parte técnica. Tivemos problemas com os vistos e parte da equipe técnica do show que não pode vir", contou.



Junior completou: "e nem nós sabemos como será, mas faremos o melhor possível para nos divertirmos juntos. Estamos nos sentindo muito honrados com isso. A gente nunca se imaginou cantando aqui".



Além de toda a coreografia, tão conhecida pelos fãs, a dupla cantou os maiores sucessos da carreira, como Quatro Estações. Os momentos mais marcantes foram registrados por fãs que estavam no show. O show também teve solo de bateria de Junior e um momento mais íntimo, no qual a dupla sentou na ponta do palco e colocou os pés para fora, se aproximando do público.