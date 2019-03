Para fazer um esquenta antes do aguardado show da dupla em agosto, os irmãos Sandy e Junior participaram do programa de Luciano Huck, na tarde desse sábado, 30. Com depoimentos de amigos como Paulo Vilhena e Fernanda Paes Leme, os dois se emocionaram e emocionaram a todos com uma volta ao passado. Cantaram até Maria Chiquinha, revivendo as primeiras apresentações no começo da carreira.



Participaram também os pais, Chitãozinho e Noely, que cantaram e contaram histórias da vida da família, falando de momentos marcantes da carreira dos filhos e também do pai.



Por fim, uma "palhinha" do que os fãs verão nos shows da dupla, passado por sucessos como A Lenda, Quatro Estações e encerrando com Vamos Pular.



Com grande alarde e correria para compra de ingressos, Sandy & Junior voltam a se apresentar juntos após 12 anos. Os show serão dias 24 e 25 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo. Mas haverá apresentações em várias cidades brasileiras.

