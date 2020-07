Um dos maiores eventos drive-in do país, o DRIV.E Festival será realizado nos dias 14 e 15 de agosto deste ano no Mega Space, em Santa Luzia. Por enquanto, já estão confirmadas apresentações da dupla Patati Patatá e nomes da música eletrônica como Dubdogz, Breaking Beattz, Almanac e Royale. Outras atrações serão anunciadas em breve.

Seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o DRIV.E Festival faz um resgate de eventos deste formato famosos na década de 1970.

“As pessoas precisam se divertir e, agora, com toda essa situação, sem deixar de lado as precauções com a saúde. Por isso vamos realizar este festival que, com certeza, será uma forma segura e responsável de entretenimento para toda a família. Após muitas pesquisas e planejamento, chegamos ao modelo ideal e que funciona comprovadamente, como podemos ver nas iniciativas realizadas fora do país e até mesmo em outros Estado do Brasil”, explica o produtor e idealizador da iniciativa, Romeu Marques.

Patati Patatá

Toda a venda de ingressos será realizada antecipadamente por uma plataforma on-line, onde o público poderá escolher entre dois setores para assistir aos shows: roxo e azul, sendo que será utilizado um ingresso para cada carro, que poderá comportar no máximo quatro ocupantes. A produção do evento recomenda que sejam acomodadas até três pessoas em cada veículo para que todos possam ter uma boa visibilidade das apresentações. (Com release)

Serviço

DRIV.E Festival – diversão responsável

Data: 14 e 15 de agosto (sexta e sábado)

Local: Mega Space – Av. das Indústrias, 3000, Santa Luzia (Região Metropolitana BH) / MG.

Programação (mais atrações serão divulgadas em breve):

14/8 – sexta-feira

20h59 Abertura dos portões

21h Royale

23h Almanac

00h Dubdogz

02h Breaking Beattz

03h Encerramento

15/8 – sábado

15h – Show infantil de Patati Patatá

Ingressos (Lote Promocional por tempo limitado)

Setor Roxo: R$ 180,00 (por sessão e por carro com até 4 ocupantes)

Setor Azul: R$ 120,00 (por sessão e por carro com até 4 ocupantes)

Vendas: www.centraldoseventos.com.br/drive

A Lei da meia entrada não é aplicável.