O Santuário Arquidiocesano São José dá cotinuidade aos concertos natalinos neste domingo (19), às 20h, com a Orquestra Sinfônica e da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais. A programação é gratuita e aberta à comunidade.

Já na quinta-feira (23), às 19h, as vozes do Coral Puer Singers Meninos Cantores de Belo Horizonte ecoam no Santuário, durante a Celebração Eucarística das 18h. Após a Missa, o coral continua a apresentação para os fiéis.

SERVIÇO:

Concertos natalinos no Santuário Arquidiocesano São José - Neste domigo, às 20h, com a Orquestra Sinfônica e da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No Santuário Arquidiocesano São José (Rua Tupis, 164 – Centro).

Leia mais

Continuação de 'Turma da Mônica' ganha novos personagens

Guilherme Arantes volta a se apresentar com a Orquestra Opus