A banda Havayanas Usadas convida, nesta sexta-feira (10), às 20h, a cantora Sarajane para dividir o palco em show carnavalesco on-line e gratuito (assista aqui). Além da participação da artista, o chef Elian Luiz Duarte vai criar um prato especial para os foliões durante a live.

Para a apresentação, a banda preparou um repertório que inclui clássicos do axé, do carnaval e músicas que fizeram parte dos desfiles do Havayanas Usadas, entre 2016 e 2020. Composições próprias do bloco como “Mexe Mexe Nordeste”, de Vi Coelho, e “Coração de Batuqueiro”, de Peu Cardoso e Heleno Augusto, também estarão no set list.

E claro, sucessos de Sarajane como a icônica “A roda” e músicas do seu 14° trabalho, Liquidificação, lançado nas plataformas digitais em 2020.

Sarajane

Sarajane é considerada uma das pioneiras do axé music ao misturar os ritmos caribenhos, como o reggae, aos africanos locais, com o samba, com o rock e com o funk.

Ela ganhou fama por levar essa produção ao público do sudeste, junto com as novas coreografias que surgiam nos guetos de Salvador. Também é reconhecida como uma das mulheres que abriram caminho para as cantoras no carnaval, o que mais tarde possibilitou o sucesso de artistas como Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

Durante a estadia na capital mineira, Sarajane vai conhecer alguns pontos turísticos da cidade acompanhada por integrantes do Havayanas Usadas e o público poderá acompanhar os bastidores pelos perfis do Instagram @oficialsarajane e @havayanasusadas.

A live Havayanas Usadas convida Sarajane integra o edital Quatro Estações da Belotur e terá tradução simultânea em libras e segue todos os protocolos sanitários municipais de combate à Covid-19.

Havayanas Usadas

O som da Bahia, dos carnavais, da rua. Dos surdos, repiques e caixas. Somados a congas, xequerê, agogô, teclado, guitarra e baixo. Vozes em alto astral que entoam clássicos do axé music dos anos 80 e 90 em um repertório que vai de Araketu a Daniela Mercury, de BamdaMel a Timbalada, de Caetano Veloso a Netinho.

A presença de blocos-afro como Olodum e Ilê Aiyê em levadas e construções rítmicas que celebram a força, a raça, a alegria, a paz e o amor, além das primeiras canções inéditas de autoria do próprio grupo. Esse é o Havayanas Usadas, bloco de carnaval de Belo Horizonte que estreou com muito sucesso em 2017 e, desde então, vem arrastando multidões pelas ruas da cidade em seus desfiles de carnaval.

