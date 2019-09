O projeto mensal Sarau Libertário ocupa o Parque Lagoa do Nado neste domingo (22). Às 14h, os convidados vão debater os processos da arte contemporânea na atualidade, intercalando bate-papo e apresentações. Quem participa desta vez é a cantora e atriz Julia Branco, o ator Odilon Esteves, integrantes do Margem (coletivo formado por compositores negros em BH) e Bruna Kalil Othero, uma das produtoras do Sarau Libertário.

Desde 2016, foram realizadas 11 edições do Sarau Libertário, que contaram com a participação de 35 artistas. A lista tem nomes da música, como Julia Branco, Di Souza, Kdu dos Anjos e Deh Mussulini; da literatura, como Lucia Castello Branco, Nívea Sabino e João Maria Kaisen; e do teatro, como as atrizes Lira Ribas e Mariana Arruda.

Serviço: Sarau Libertário Setembro | Arte Contemporânea. No domingo (22), a partir das 14h, no Parque Lagoa do Nado (rua Desembargador Lincoln Prates, 240, Itapoã, Pampulha). Entrada franca