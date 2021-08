Moda, gastronomia e atrações turísticas/culturais. é exatamente este tripé que o Savassi Fashion Web irá celebrar, promovendo e divulgando os empreendimentos criativos e atrativos turísticos do bairro que é a vitrine de belo Horizonte. Na programação, com início em 18 de setembro, webinário, talks, desfiles, cozinha show, oficina de upcycling e painel de discussão. A primeira edição será totalmente online, como com apresentação em formato de revista eletrônica,no canal do Youtube.

"Nossa intenção é contribuir para a retomada econômica dos negócios no bairro e colocar o projeto no calendário de moda da cidade", conta Natalie Oliffson, co-idealizadora do evento, proprietária do Bureau de Comunicação e Moda e co-fundadora do movimento Savassi Criativa.

O evento também pretende promover o bairro como um destino turístico. “A Savassi, faz parte da história de BH, e é o grande ecossistema criativo da cidade. Um lugar especial no coração dos belo-horizontinos e ponto de atração para quem visita a cidade. Um lugar onde tradição e modernidade se encontram. Passado, presente e futuro. Lugar de criatividade, diversidade, pluralidade”, completa Taciana Teodora, nome também por trás do projeto esócia da Top Agency.

Programação

15 de setembro, 19h30

Webnário: Comportamento do consumidor – o que precisamos saber?

Com o objetivo de capacitar o varejo para os novos desafios pós pandêmico, este webinario online acontece antes do lançamento do festival e é oferecido pelo Sebrae MG. É dirigido aos lojistas do bairro Savassi e suas equipes, com uma palestra realizada com o consultor Jonas Bovoleta.



18 de setembro, 19h às 19h40

Talk de abertura: moda, varejo, comportamento e tendências

Abertura oficial do evento, com transmissão ao vivo diretamente do espaço Depyl Action na Savassi. Com apresentação da idealizadora e consultora em marketing de Moda Natalie Oliffson e participação de Marcelo Souza e Silva (Presidente da CDL BH), Jô Aziz (Gerente de Franquias da Depyl Action) e Thalita Rodrigues da A.CRIEM (Associação dos Criadores e Estilistas de Moda de Minas Gerais).

Desfiles

Lançamento das coleções Primavera Verão de lojistas da Savassi.

Painel “Moda e Turismo”

Com coordenação do Belo Horizonte Convention e Visitors Bureau, o painel tem como objetivo discutir o potencial turístico da Moda para a cidade de Belo Horizonte através do case de Paris.

Com Marcos Boffa (Diretor de Promoção da Belotur), Carolina Ladeira (Gestora do MUMO - Museu Municipal de Moda, Heloisa Aline (jornalista de Moda) e Paulo Pereira (consultor de moda belo-horizontino radicado em Paris, que fará uma participação diretamente da capital francesa).

Cozinha Show

Collab da moda com a gastronomia com a participação de três estabelecimentos da Savassi: Doces de Portugal, Lullo Gelateria e A Pão de Queijaria. Inspirados pelas informações de moda da temporada, irão criar delicias gastronômicas inspiradas nos temas, cores, e texturas da Primavera Verão 2021/22.

O passo a passo das receitas será apresentando no Savassi Fashion Webb e a delicias inovadoras farão parte das casas participantes a partir do dia 18 de setembro.

Oficina de Upcycling

A sustentabilidade e o consumo consciente são temas extremamente relevantes hoje para a moda e o mundo. Assim, o Savassi Fashion Web promoverá uma oficina de upcycling conduzida pela estilista e ativista sustentável, Emanuelle Motta.

Film Fashion

Um editorial de moda gravado nos principais pontos e atrativos da Savassi apresentando a beleza, a relevância e o potencial do bairro como destino turístico da cidade, mostrando um novo olhar para o bairro.