Neste fim de semana, a campanha pela revitalização do turismo em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganha um reforço importante. Nesta sexta-feira (31) e neste sábado (1º), o entorno da Praça da Matriz da cidade recebe a segunda edição de A Arte Abraça Brumadinho.

O projeto busca promover ações de cultura e educação para a população, com o objetivo de ressignificar a cidade, quatro meses após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que matou 245 pessoas – outras 25 estão desaparecidas. A iniciativa é realizada pela Fundação Dom Cabral, em aliança com voluntários, artistas e profissionais de comunicação de diversas partes do Brasil.

O evento conta com apresentação da Banda São Sebastião, que figura entre as instituições mais tradicionais da cidade, comemorando 90 anos de existência. Outra atração é a palestra "O Valor da Vida Humana e a Riqueza da Diversidade", com Clóvis de Barros Filho, professor da ECA-USP com mais de 30 anos de experiência acadêmica e autor de mais de 15 obras, entre elas o best-seller "A vida que vale a pena ser vivida".

Confira a programação:

Sexta-feira (31)

19h - Apresentação da Banda São Sebastião

Em seguida, exibição do filme "Human"

Sábado (1º)

15h – Testemunho de Josiane Melo, irmã de uma das vítimas da tragédia.

Em seguida, apresentação do palestrante Clóvis de Barros, "O Valor da Vida Humana e a Riqueza da Diversidade"

20h30 – Concerto de 90 anos da Banda São Sebastião