Após o lançamento do single "Lose You To Love Me", nesta quarta-feira (23), a cantora Selena Gomez ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Os motivos para o alvoroço entre os internautas foram o retorno da cantora ao cenário musical e a letra da nova canção - que os fãs logo associaram ao relacionamento conturbado entre a estrela e o cantor Justin Bieber.

Em um trecho da música, Gomez relata que deu prioridade ao relacionamento em relação a outras coisas importantes da vida: "Coloquei você em primeiro lugar e você adorou isso". Já em outro, a cantora conta como fez para superar a dor da separação: "Eu precisava te perder para me encontrar".

Em comentário em seu canal oficial do Youtube, Selena explica que a canção foi criada a partir de coisas que aconteceram em sua vida. "Essa canção foi inspirada em muitas coisas que aconteceram em minha vida desde que lancei meu último álbum. Eu quero que as pessoas sintam esperança e que saiam do outro lado mais fortes e com uma melhor versão de si mesmas", relata.

Nos últimos anos, Selena se dedicou à produção da série "Os 13 porquês" da Netflix e a parcerias musicais com Marshmello. Ela também lançou a música "Back To You" como tema da série.

O último trabalho de Selena Gomez foi o álbum "Revival", de 2015. Após o lançamento, a cantora enfrentou períodos conturbados na vida pessoal e profissional. Ela teve que cancelar a turnê do álbum para tratar de depressão, foi submetida a uma cirurgia de transplante de rim para tratar de lúpus e deu entrada em uma clínica de reabilitação.

Selena e Justin

Selena Gomez e Justin Bieber anunciaram o namoro oficialmente em 2011, durante um evento da Vanity Fair. O romance dos ídolos teen foi cercados de polêmicas entre idas e vindas que duraram até 2016. Em 2014, a cantora lançou o clipe de "The Heart Wants What It Wants", que também foi recebido pelos fãs como uma alfinetada ao cantor. Outra música que deu o que falar foi o hit "Sorry", lançada por Bieber em 2015, que era sobre a Selena. Relembre:

