Com o objetivo de promover uma discussão sobre a inclusão e a acessibilidade nas artes, o Seminário Acessa BH será realizado a partir desta segunda (26), com transmissão pelo canal do projeto no YouTube. O acesso é gratuito, bastando fazer a inscrição prévia pelo Sympla.

Serão realizados cinco debates, com temas como políticas públicas e legislação vigente que trata da acessibilidade no Brasil, mobilidade urbana, acessibilidade nas artes e audiodescrição.

O escritor Pedro Muriel participa com a atividade “Prosa e literatura”, destacando como o seu trabalho traz importantes temas como a acessibilidade, os direitos humanos, a literatura e a arte. Brisa Marques, performer, jornalista, escritora e compositora integra a programação com uma “Performance Poética”.

A proposta do ‘Seminário Acessa BH’ é realizar um evento acessível e democrático tanto para o público com deficiência, quanto para artistas e demais profissionais envolvidos, promovendo o debate sobre inclusão e como garantir mais autonomia e participação de pessoas com deficiência na vida cultural da cidade”, adianta Lais Vitral, produtora e idealizadora do seminário.