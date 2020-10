A série ‘Desalma’ estreou na Globoplay com uma trilha sonora de tirar o fôlego. Para os fãs de heavy metal, a aposta é uma regravação especial de "Tainted Love", canção icônica lançada originalmente em 1964, que agora conta com uma nova versão do grupo Sepultura. A faixa já está disponível nas plataformas de música pela Som Livre.

Com mais de 45 versões já apresentadas, entre regravações e covers, "Tainted Love", composta por Ed Cobb e lançada originalmente pela Gloria Jones (1964), recebe o expressivo timbre da banda Sepultura, nesta versão especial para a série, com produção de Rafael Ramos, que coleciona trabalhos com artistas como Raimundos, Titãs, Pitty, Dead Fish e Ultraje A Rigor.

A canção alcançou a fama mundial na regravação da banda Soft Cell (1981), quando conquistou o 1º lugar em charts de 6 países. Em 2001, Marylin Manson reviveu a música com uma nova roupagem, alcançando o 1º lugar do chart de Portugal.

A dor de um grande amor, retratada na intensa letra de "Tainted Love", somada à personalidade do Sepultura, é um dos componentes que ilustram a dramática atmosfera de Brígida, pequeno vilarejo gelado tomado por imigrantes ucranianos no sul do Brasil, onde se passa a série.

Cheia de mistérios e acontecimentos sobrenaturais, ‘Desalma’ é criada e escrita por Ana Paula Maia, com direção artística de Carlos Manga Jr. No elenco estão nomes consagrados e jovens talentos, como Cassia Kis, Claudia Abreu, Maria Ribeiro, Bruce Gomlevsky, Anna Melo, Camila Botelho, Valentina Ghiorzi, entre outros.