O músico e compositor Chitãozinho, que integra uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, ao lado do irmão, Xororó, gravou um dueto especial ao lado de seu filho Enrico, em homenagem ao Dia dos Pais.



A versão escolhida foi She's Not Cryin' Anymore, música sucesso nas vozes de Billy Ray Cyrus e Chitãozinho e Xororó.

“É uma música que o Enrico já cantou no nosso show, no qual ele gosta muito, sendo uma boa oportunidade para encontrarmos no estúdio para homenagear os pais e me homenagear também”, relata Chitãozinho.

Para Enrico, Chitãozinho é sua maior referência. Ele ressalta que, como filho, é gostoso partilhar momentos como este em que eles estão fazendo o que gostam juntos, como pai e filho.

