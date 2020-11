Depois de quase oito meses com as portas fechadas ao público, o Sesc Palladium anuncia a retomada das atividades presenciais a partir do próximo domingo (8 de novembro). As atrações programadas para este retorno –Exposição Desvios, Orquestra Ouro Preto, Sessão Dez4Meia, #TemTodoSabado e Cine Sesc Palladium – vão ser oferecidas, segundo informações divulgadas pelo Sesc Palladium, respeitando todas as medidas de distanciamento e prevenção contra a Covid-19.

O Grande Teatro do Sesc Palladium, por exemplo, que será palco, dia 8, às 11h, da Série Domingos Clássicos, com apresentação da Orquestra Ouro Preto, respeitará ocupação limitada a 429 lugares, apenas 32% da capacidade total do espaço. A determinação de decreto municipal a esse respeito é que os teatros tenham ocupação máxima de 50% neste momento.

O espetáculo da Orquestra Ouro Preto será em um formato híbrido – além da apresentação presencial, quem preferir poderá acompanhar de forma virtual, com transmissão do Youtube do Sesc Palladium (youtube.com/sescemminasgerais) e da Orquestra (youtube.com/OrquestraOP). O concerto ‘Música para Cinema’ é uma homenagem à história da sétima arte por meio de trilhas sonoras. Para a apresentação presencial, os ingressos, disponíveis no sympla.com.br.

Prevenção

Para ter acesso ao Sesc Palladium a partir desta reabertura, o público deverá seguir regras básicas de prevenção, como uso obrigatório de máscara dentro da unidade; manter o distanciamento de dois metros entre os visitantes; higienizar as mãos com o álcool em gel que ficará disponível nos dois pisos da unidade; observar e obedecer às sinalizações de piso, banheiro, escadas e cadeiras para garantir o distanciamento;

Além disso, os visitantes poderão entrar somente pela rua Rio de Janeiro, 1.046, e sair pela portaria da avenida Augusto de Lima, 420. Mais informações sobre a programação e as novas regras para as atividades presenciais podem ser conferidas no site www.sescmg.com.br.