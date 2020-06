O Sesc São Paulo deu início, neste mês, à série Cinema #EmCasaComSesc, com exibição de filmes em streaming na recém-lançada plataforma Sesc Digital, que reserva um espaço exclusivo para as sessões. Toda semana serão disponibilizados quatro novos títulos, entre longas e documentários, sempre a partir de quinta-feira, com acesso gratuito a qualquer hora do dia e sem necessidade de cadastro.

A partir desta quinta-feira (11), o público terá acesso a um clássico do cinema de 1967, o terror surrealista A Hora do Lobo, do sueco Ingmar Bergman. Outra opção é o poético Coração de Cachorro, dirigido pela musicista e multiartista Laurie Anderson, que faz uma reflexão sobre a morte de seu companheiro, o cantor e guitarrista Lou Reed.

Dois filmes nacionais completam a programação da semana: Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, com Sonia Braga no papel principal da jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos; e Jonas e o Circo sem Lona, um documentário com ficção dirigido por Paula Gomes que aborda a importância de sonhar através do circo.

Para quem acabou de conhecer o projeto do Sesc, os filmes da semana passada continuam disponíveis na plataforma. Entre eles, está a cópia restaurada de Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini. O filme O Homem da Cabine, de Cristiano Burlan, iniciou a programação de cinema nacional, dando ênfase a documentários.

Disponibilizados também desde quinta-feira passada, o documentário chileno O Pacto de Adriana, de Lissette Orozco, leva o público a um encontro com a verdade histórica da ditadura e seus efeitos na atualidade; e a animação brasileira Historietas Assombradas – O Filme, de Victor-Hugo Borges, dá início à programação voltada ao público infanto-juvenil.

Os filmes podem ser acessados na plataforma do Sesc São Paulo.