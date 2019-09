A Globo programou como atração desta terça-feira (3), na Sessão da Tarde, a versão filme da série A Fórmula. A história, que mostra os dilemas do passado e do presente de Angélica (Luisa Arraes/ Drica Moraes) e Ricardo (Klebber Toledo/Fábio Assunção), ex-namorados que planejaram uma vida juntos, mas acabaram se separando ainda na adolescência, voltam à tela da Globo em novo formato.



Trinta anos depois da separação, os dois se encontram em um congresso científico. Mas Ricardo ainda tem na memória a Angélica que conheceu nos anos 1980 e não reconhece na mulher atual seu amor do passado. Chateada, a cientista resolve testar em si mesma a fórmula que desenvolveu para prolongar a juventude das células. O resultado causa um efeito colateral e ela voltar sua aparência de 20 anos durante algumas horas.



Escrita por Mauro Wilson e Marcelo Saback, com direção de Flávia Lacerda e Patrícia Pedrosa, a série foi exibida em 2017.

Assista ao trailer:

Leia mais:

Exposição reúne 24 quadros com retratos impressionistas de mulheres

Ator de 'Game of Thrones' apresentará documentário sobre a indústria da carne