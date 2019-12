Mais de 200 atrações artísticas ocuparão os 17 centros culturais espalhados pela cidade a partir de hoje. Parte das comemorações de aniversário de Belo Horizonte, que completa 122 anos em dezembro, o “Descontorno Cultural” terá abertura às 19h, no Viaduto Santa Tereza, com apresentações do rapper Rincon Sapiência, da mineira Tamara Franklin e do duo de artistas audiovisuais VJ Suave.



O programa acontecerá até domingo, abrigando diversas linguagens artísticas, definidas a partir de um chamamento público. “Estamos falando de um complexo sistema de equipamentos culturais em nove regionais que surge para dar visibilidade às ações que já são realizadas (nestes espaços)”, registra Bárbara Bof, diretora de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura.



O “Descontorno Cultural” já está na sexta edição e uma das novidades de 2019 é a disponibilização, durante os três dias de evento, de vans e ônibus que garantirão o transporte do público participante, de forma gratuita, por todos os palcos do festival. Bárbara destaca o caráter plural, a partir da própria seleção de artistas. “Buscamos a valorização de todos os nossos artistas, numa cidade que tem uma efervescência cultural enorme”, afirma.



Roger Deff



O chamamento público possibilitou a entrada de nomes de todas as regionais da cidade e região metropolitana. Um deles é o rapper Roger Deff, do Jardim Alvorada, que irá se apresentar no domingo, no Centro Cultural do Alto Vera Cruz. O repertório será formado pelas músicas do álbum recém-lançado “Etnografia Suburbana”, o primeiro da carreira, em que faz referência ao bairro de origem.



“Tem a questão identitária do bairro, mas quando falo do Jardim Alvorada se trata, na verdade, de uma metáfora do que é a vivência de um negro na periferia da cidade”, destaca Deff, que tem uma longa história com o movimento do rap em Belo Horizonte, a partir do grupo Julgamento, o mais longevo da cena mineira, com início na década de 90.