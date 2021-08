Há muitos elementos lynchianos em “O Labirinto”, filme de suspense com pitadas de terror que entra em cartaz na última sexta-feira 13 do ano. Do realizador de obras bizarras como “A Estrada Perdida”, “Cidade dos Sonhos” e a série “Twin Peaks”, há todo um universo de símbolos, cores, objetos, duplos e perversões.

O apartamento rosa de uma prostituta albina, recheado de imagens de unicórnio, nos remete imediatamente ao quarto vermelho do anão de “Twin Peaks”. O ingrediente mais lynchiano é o aspecto temporal, fundamental para fechar o quebra-cabeça em torno de um serial killer que raptou uma menina de 15 anos.

O criminoso nos é apresentado com um quê sobrenatural, uma espécie de Jigsaw de “Jogos Mortais”, levando suas vítimas para um labirinto, onde participam de jogos que podem determinar a sobrevivência no lugar. Suas presas são levadas para um mundo de trevas do qual não conseguem se desvencilhar facilmente.

O detetive particular que investiga o caso é um personagem clássico, às voltas com a sua última missão – talvez aquela que levará dignidade para uma vida apenas morna. Ele tem uma doença cardíaca que pode lhe provocar a morte a qualquer momento. A sobrevida aumenta a sensação de busca de um fim redentor.

Essa caminhada é atravessada por personagens secundários bizarros, pautada por uma ambientação entre a realidade e o imaginário. O diretor Donato Carrisi, que se baseou em sua própria história (publicada no livro ”L’uomo del Labirinto”), potencializa essa atmosfera em cenas banais, como a vista de uma janela ou quando o diretor está dirigindo.

A ênfase em tantos elementos, que são apenas decorativos, por assim dizer, sem muita finalidade dramática, surge ao final como uma cortina de fumaça, uma forma de desviar a atenção do espectador. Como somos introduzidos a um universo irreal, muitas perguntas lógicas acabam deixadas de lado em nome deste “vale-tudo”.