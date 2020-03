Uma das principais bandas de heavy metal do país, o Shaman divulgou seu novo clipe, para a música “Brand New Me”, a primeira a contar com Alírio Netto nos vocais. Confira o vídeo abaixo.

Esta é também a primeira música do grupo após a morte do multi-instrumentista e maestro Andre Matos, ocorrida em 8 de junho de 2019.

Ex-Viper e Angra, Andre participava da turnê de reunião do Shaman, com quem gravou os álbuns “Ritual” (2002), “RituAlive” (2003) e “Reason” (2005). Um ataque cardíaco encerrou a vida e a carreira de uma das vozes mais brilhantes do metal nacional.

Nova era

Famoso por trabalhos ao lado de Age of Artemis e Queen Extravaganza, entre outros projetos e bandas, Alírio recebeu o convite para integrar o Shaman, completado por Ricardo Confessori (bateria), Hugo Mariutti (guitarra), Luís Mariutti (baixo) e Fábio Ribeiro (teclados).

O grupo faria uma apresentação no Mister Rock, em Belo Horizonte, no dia 4 de abril. Mas, em função do coronavírus, o show foi adiado para 15 de agosto.