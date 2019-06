Sheila Mello está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma infecção. A ex-dançarina do grupo É o Tchan publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado, dia 1º, para contar o que aconteceu.



"Estou aqui em um retiro de saúde. Peguei uma bactéria, que evoluiu para uma erisipela, que causou uma inflamação, que virou uma infecção e estou internada no Einstein", explicou.



Erisipela é uma infecção cutânea causada por bactérias, geralmente pela Streptococcus pyogenes, que penetram por ferimentos na pele, como picadas de insetos e micoses.



As pernas são a região mais atingida. Os principais sintomas são febre alta, tremores, mal-estar, náuseas, vômitos. A lesão da pele é acompanhada de dor, vermelhidão, edema e, em alguns casos mais graves, bolhas ou feridas que podem necrosar os tecidos.



"O doutor achou melhor tratar com antibiótico e ele só vai liberar quando não tiver mais nada. Foi na coxa esquerda e só estarei liberada quando o organismo estiver tinindo", explicou Sheila Mello.