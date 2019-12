Após ser vítima de um golpe no WhatsApp, a atriz Sheron Menezzes usou seu perfil do Instagram para alertar os seguidores. “Amores, se receberem uma ligação convidando para uma festa em meu nome, não passem seus dados. Não estou dando festa! Irão clonar o seu WhatsApp. Ainda não entendo como eles pegam nossa agenda, se alguém souber… avisa aí”, relatou.



No vídeo, Sheron dá mais detalhes sobre o golpe e revela não estar dando festa de "Ano Novo" e que, inclusive, “aceita convites”.



​“Está rolando um novo golpe em meu nome. As pessoas estão ligando para os meus amigos, supostamente minha assessoria, que não é, dizendo que eu vou estou dando uma festa de Réveillon e pedindo o nome e telefone”, explicou Sheron.



“A partir dai eles vão clonar o seu celular e o seu WhatsApp. Então, por favor, eu não estou dando festas, inclusive aceito convites, mas não estou dando festas”, disse.





*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.

