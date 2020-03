O cantor Belo não tem nenhuma vocação para padre, mas faz sua parte para unir os pombinhos. Além de embalar o público com músicas românticas, abre espaço nos shows para propostas de casamento feitas de surpresa, no palco.



“Estes pedidos de casamento são imprevisíveis, não tem nada combinado, mas torço que aconteçam em BH também”, registra Belo, quando indagado pela reportagem do Hoje em Dia sobre o “show casamenteiro” que acontecerá neste sábado, no Mineirão.



Depois do Rio de Janeiro e de Florianópolis, a capital mineira é a terceira a receber “Belo Dia”, que muitos têm comparado ao projeto “Tardezinha”, de Thiaguinho, devido ao formato mais intimista, em que o artista se torna uma espécie de anfitrião.



Belo evita fazer comparações. “A ideia do ‘Belo dia’ é misturar sucessos que marcaram época e que se eternizaram na memória das pessoas. É um show para a galera se sentir em uma roda de amigos, festa, alegria...”, assinala o cantor paulista.



Marcelo Pires Vieira, o nome de batismo, colheu dezenas de sucessos após despontar como vocalista do grupo Soweto, em 1993. Entre os hits estão “Tua Boca”, “Desafio”, “Eternamente”, “Quero Te Amar” e “Intriga da Oposição”, que certamente estarão presentes no repertório de sábado, já que Belo promete três horas de show.



Em “Belo Dia”, o cantor não estará sozinho no palco. “Sempre procuro chamar amigos”, avisa. No Mineirão, estará ao lado de Xande de Pilares – ex-Revelação – e Suel, que foi do Imagina Samba e mostrará canções de seu mais recente álbum, “Status”.



Serviço

“Belo Dia” – Sábado, a partir de 15h, no Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001). Os ingressos variam de R$ 55 a R$ 110 e podem ser comprados antecipadamente em quiosques em Belo Horizonte, Contagem e Sete Lagoas e na internet. Informações no site centraldeventos.com.br