Os fãs belo-horizontinos da dupla Sandy & Júnior, que anunciou recentemente o retorno aos palcos como um duo, ganharam mais um motivo para comemorar. A organização da turnê anunciou que o show em Belo Horizonte, inicialmente marcado para acontecer no Ginásio do Mineirinho, agora será realizado na Esplanada do Mineirão. A mudança dobra a capacidade de público do show, de 12 mil para 24 mil, mas a data (17 de agosto) e o horário (20h30) seguem inalterados.

Com a mudança do local, a organização também alterou os setores disponíveis para o público, que agora são a Pista Premium (Eu Acho que Pirei) e a Pista (Vamô Pulá). Apelidados com nomes de sucessos de Sandy & Júnior, as entradas inteiras para os novos setores custam R$ 480 e R$ 280, respectivamente.

A notícia da mudança de local foi anunciada na véspera do início da pré-venda, que começa nesta quarta-feira (20) para os clientes do cartão Elo a partir das 10h na internet e nas bilheterias da cidade. Para o público em geral, os ingressos podem ser comprados a partir de sexta-feira (22), às 00h01 pela internet (Ingresso Rápido - www.ingressorapido.com.br) e 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

Batizada de "Nossa História", a turnê apresenta o show em BH no dia 17 de agosto após quase doze anos de hiato. "Queremos dar às pessoas um ‘show de Sandy e Junior’, relembrar e revisitar quem a gente era e dividir isso com uma galera que não pôde ver na época, mas acompanhava a carreira, o programa etc.", anima-se Sandy.

Confira abaixo a tabela completa dos preços:

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 240,00 R$ 480,00 PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 140,00 R$ 280,00

Turnê

Além de BH, a turnê passará por Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. No total, serão 10 shows em todo o Brasil. Veja abaixo os locais e datas:

12 de julho: Recife - Classic Hall

13 de julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19 de julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20 de julho: Brasília - Nilson Nelson

3 de agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

24 de agosto: São Paulo - Allianz Parque

31 de agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13 de setembro: Manaus - Estúdio 5

14 de setembro: Belém - Hangar

