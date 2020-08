O show que a banda norueguesa A-ha faria no mês que vem em Belo Horizonte foi adiado para agosto de 2021, por causa da pandemia de Covid-19. O anúncio das novas datas da turnê pela América Latina, em comemoração aos 35 anos do álbum “Hunting High And Low”, foi feito pelas redes sociais.

Na capital mineira, o show será realizado no dia 18 de agosto, no Expominas, A banda deve relembrar na apresentação seus principais sucessos, como “Take on Me” e “Crying in the Rain”.