O Cine-Theatro Brasil apresenta neste domingo (12), às 16h, o fenômeno infantil “SHOW DO BITA – Especial de Natal”, que chega pela primeira vez a Belo Horizonte.

Durante o espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, Bita, Tito, Dan, Lila e Flora se divertem recebendo personagens super especiais em pleno clima da magia natalina.

Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação constante nos clipes do "Mundo Bita", segue como a cantora nesta nova temporada. Ela é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita.

Diversos outros personagens terão participação no show, a exemplo da Baratinha em “Insetos”, a Vaquinha em “Fazendinha” e o Palhaço em “Palhaçada”. Ao todo, o espetáculo contará com 20 canções.

A seleção contou com a interação do público por meio das redes sociais, que escolheu as principais canções que não poderiam faltar no espetáculo.

SERVIÇO

"Show do Bita - Especial de Natal" - Domingo, às 16h, no Cine-Theatro Brasil (Avenida Amazonas, 315, Centro). Ingressos: R$ 100 (R$ 50,a meia), no mezanino. R$ 140 (R$ 70, a meia), na plateia I.