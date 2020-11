Reagendado para 20 de dezembro, no Mineirão, devido à pandemia, o show do grupo de heavy metal Metallica sofrerá novo adiamento. A produção da turnê, que percorrerá ainda Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, informou, na tarde desta quarta (11), que a passagem da banda pelo Brasil "foi adiada por precaução".

"Estamos trabalhando duro para marcarmos novas datas para os shows. Assim que novas datas forem determinadas, as atualizações serão anunciadas e todos os ingressos serão honrados. Não haverá reembolso para esses shows, de acordo com a Lei Federal 14.046/2020", observa a nota.

O grupo americano também se manifestou: "É com o coração apertado que estamos novamente nesta situação, sete meses depois, para anunciar que as datas da nossa turnê na América do Sul, marcadas para dezembro deste ano, estão mais uma vez sendo adiadas por conta da pandemia da Covid-19". A esperança, segundo o Metallica, é de que os shows aconteçam no final de 2021.

Se não fosse pela pandemia, a banda teria aportado em terras mineiras em abril.