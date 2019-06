A programação cultural deste domingo (2) em Belo Horizonte oferece uma gama de atividades gratuitas aos moradores, incluindo shows, aulas de dança, jogos para crianças e atividades voltadas para a saúde.

A partir das 9h, o Festival Desperta ocupa três praças da cidade. Na Praça Floriano Peixoto, haverá meditação orientada, intervenção de palhaços e ginástica. Na Praça da Assembleia, acontecem atividades de ciclismo indoor, parede de escalada e feira de produtos orgânicos. Já na Praça JK, os shows dominam a programação, com destaque para as apresentações de Maurício Tizumba, às 16h30, e Zélia Duncan, às 17h.

Na Savassi, o Festival Jazz e Blues traz dezenas de shows e feira gastronômica durante todo o dia. No Barro Preto, a partir das 9h, a Orquestra Filarmônica faz concerto gratuito ao ar livre, na entrada da Sala Minas Gerais. Na Pampulha, a Feira de Artesanato do Mineirinho recebe show de forró da banda Chove Chuva a partir do 12h.



PROGRAME-SE NESTE DOMINGO

Jazz e blues em festival na Savassi

O Buena Vista Jazz & Blues Festival - Savassi será realizado na Praça da Savassi com arte, gastronomia, Clube do Fusca Belo Horizonte, espaço kids, Feira do Vinil, festival de bolhas gigantes, área de lazer para cachorros e atrações musicais, como Bauxita & Rock Machine, Bonnies & Clydes e Dom Preto. A entrada para o festival é gratuita, mas os ingressos podem ser retirados aqui.

Onde: Praça da Savassi (avenida Getúlio Vargas com avenida Cristóvão Colombo)

Horário: A partir de 9h

Filarmônica realiza concerto ao ar livre

A Filarmônica de Minas Gerais realiza concerto ao ar livre pela série Clássicos na Praça. Sob a direção do regente associado da Orquestra, Marcos Arakaki, o grande público ouvirá um repertório variado que tem o ritmo da marcha, músicas que povoam a nossa memória, composições inspiradas em histórias reais ou imaginárias, a música que se ouve no cinema.

Onde: Em frente à Sala Minas Gerais (rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto)

Horário: 11h

Orquestra Sinfônica da Uemg se apresenta na PUC

A Orquestra Sinfônica da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é atração do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, neste domingo. O repertório remete aos ritmos e sonoridades das bandas do interior de Minas Gerais e também à sofisticação dos arranjos jazzísticos com grande massa sonora e harmonia elaborada para grupos de metais e percussão.

Onde: Museu de Ciências Naturais PUC Minas (av. Dom José Gaspar, 290, Campus Coração Eucarístico)

Horário: 11h

Chama Chuva leva forró ao Mineirinho

A banda de forró pé de serra Chama Chuva se apresenta neste domingo na Feira de Artesanato do Mineirinho, que começa a entrar no clima de Arraiá. Antes, o público conta ainda com o pagode do grupo Diga Lá.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José)

Horário: 12h

Histórias das Aldeias no Espaço do Conhecimento

A sociedade de hoje deve muito aos saberes ancestrais, construídos pelos indígenas. A partir das experiências cotidianas, eles chegaram a conhecimentos que foram repassados oralmente para as gerações seguintes. A fim de não deixar esse aspecto rico da cultura se perder, o Espaço do Conhecimento UFMG realiza a atividade Histórias das Aldeias no domingo.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Horário: 15h

Contação de histórias para crianças

No projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias" deste domingo, o público irá conferir duas tramas: "A descoberta da joaninha", que fala sobre uma Joaninha que enfeitou-se toda para ir à festa na casa da lagartixa, e "Eu tenho um pequeno problema", uma história sobre amizade e a importância de saber ouvir os outros.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000)

Horário: 14h

FESTIVAL DESPERTA

Praça Floriano Peixoto

Espaço: Arena Saúde é Atitude

10h – Palestra “Projete a sua saúde: só você pode fazer isso”, com Mariana Ferrão

10h30 – Mesa 1: High tech, High Touch – Tecnologias para uma vida mais saudável. Debate sobre o papel da tecnologia na saúde

13h30 – Mesa 2: Saúde é (re)conexão. O debate propõe uma reflexão a partir de uma perspectiva abrangente sobre saúde e a busca por conexões e autoconhecimento

15h – Mesa 3: O que a criatividade tem a ver com saúde? Discussão sobre como criar, brincar e rir contribuem para uma vida mais saudável

Espaço: Pergolado

9h e 13h – Meditação orientada (Bhrama Kumaris)

Espaço: Praça

9h às 10h30 – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

10h às 16h – Ginástica para o cérebro com a Escola Supera

9h30 às 12h e 13h às 16h30 – Desvendando o Céu (Espaço do Conhecimento UFMG)

10h às 16h – Livro na Praça

10h às 16h – Xadrez (Federação Mineira de Xadrez)

Espaço: Circuito Unimed Ativa

9h – Tai Chi Chuan

10h – Pilates

11h – Tai Chi Chuan

11h30 – Pilates

14h – Pilates

15h – Tai Chi Chuan

16h – Yoga com Carol Rache

Praça da Assembleia

Espaço: Coreto

9h – Meeting Point da Equipe de Corrida do Minas Tênis Clube

9h30 – Aulão de dança com a Cia Camaleão

10h – Apresentação do duo “O Beijo”, do Núcleo Artístico, e do ballet “Passarinho”, da Escola de Artes do Instituto Unimed-BH

10h30 – Interferência da Cia de Dança Camaleão

10h50 – Danças urbanas e Batuque Salubre

11h30 – Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

14h30 - Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

15h – Aulão de dança com a Cia Camaleão

16h10 – Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

Espaço: Ciclismo indoor

9h10, 10h, 11h, 13h30, 14h30 e 15h30

Espaço: Serviços de saúde

9h às 16h – Aferição de pressão, glicose e análise de marcha

Espaço: Circuito Funcional

10h, 13h, 15h30 – Treinamento funcional

Espaço: Praça

9h às 16h – Parede de escalada com instrutor

9h às 16h – Feira Fresca: mostra de produtos orgânicos

9h às 16h – Experiência de Basquete

10h30 às 11h30 – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

Espaço: Circuito Unimed Ativa

9h – Alongamento

9h30 – Iniciação a corrida

10h – Vem Correr e caminhada orientada

14h – Iniciação a corrida e caminhada orientada

16h – Alongamento e relaxamento

Praça JK, em Belo Horizonte

Espaço: Palco

9h – Renato Motha e Patrícia Lobato – Abertura com mantras

10h – Sanfonástica, performance com Lívia Mattos

10h15 – Espetáculo Bichos do Brasil, com Pia Fraus

11h30 – Espetáculo Memórias de um Quintal (infantil), com a Insensata Cia de Teatro

12h15 – Sanfonástica, performance com Lívia Mattos

12h40 – Show com Senta a Pua

14h – Be Hoopers: aula e apresentação de Lynd Hop

14h30 – Banda Bios, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

16h – Batuque Salubre

16h30 – Maurício Tizumba com Bloco Saúde e Tambor Mineiro

17h30 – Zélia Duncan

Espaço: Instituto Unimed-BH

10h – Oficinas de maquetes: Conhecer para cuidar

14h30 – Oficina: Construção de instrumentos com materiais recicláveis

Espaço: Praça

10h30 às 12h – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

11h – Contação de histórias da Casa do Beco

10h às 17h – Espaço Pets

10h às 17h – Piquenique

10h às 17h – Brincadeiras infantis

10h às 17h – Mostra Experimente no Campo

Para saber mais sobre o Desperta e conferir detalhes da programação, acesse o site festivaldesperta.com.br.