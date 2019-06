Friozinho chegou, as festas juninas estão por aí, e dá aquela vontade de tomar um caldo bem quentinho ou dançar um forró… Belo Horizonte e região está cheia de arraiás recheados de atrações bacanas e com entrada gratuita. Dá para curtir a dupla Anderson e Rafael na festa da Santa Casa ou ouvir o Chama Chuva no Arraiá da Paz, em Betim, por exemplo.

Mas para quem quer fazer outro tipo de atividade, não faltam opções. Tem Encontro Zen no Parque das Mangabeiras, Festa Portuguesa na Cidade Jardim, Festival BB Seguros de Blues e Jazz no Sion, feira vegana no Paraíso, Experimente em Nova Lima, entre outros vários eventos.

Confira a programação gratuita do fim de semana e divirta-se:

SEXTA (7)

Veja a lista de festas juninas da cidade

Está aberta a temporada dos festejos juninos em Belo Horizonte. A Belotur reuniu boa parte dos eventos realizados pela capital mineira no site www.arraialdebelohorizonte.com.br. É possível ver a programação de cada dia. Somente neste sábado, há mais de 20 eventos cadastrados.

Chama Chuva é destaque no Arraiá da Paz

O 2º Arraiá da Paz Gourmet convida o Chama Chuva para colocar a população de Betim para dançar. Além da banda de forró, o evento conta com outras atrações musicais, comidas típicas e atividades para toda a família. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Onde: Parque de Exposições David Gonçalves Lara (rua do Rosário, 1840, Angola, Betim)

Quando: sexta, das 17h às 22h, e sábado, das 10h às 19h

Psicanalista fala sobre clássico de Kurosawa

A próxima edição da mostra permanente Cinema e Psicanálise vai exibir o filme “Sonhos” (1990), do diretor japonês Akira Kurosawa. A sessão será comentada por Patricia Ribeiro, psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Dividido em oito capítulos - oito sonhos diferentes que dialogam entre si - o filme traz a peculiaridade contemplativa do cinema do Japão.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: sexta, às 19h30

Big Shopping realiza oficinas de tênis de mesa

Nesta sexta, o Big Shopping inicia a oficina gratuita de Tênis de Mesa. Uma arena com quatro mesas oficiais estará disponível para o público se divertir e jogar partidas amistosas com seus amigos e familiares. Monitores com raquetes e bolinhas ficarão à disposição para quem quiser aprender o esporte ou se aventurar em uma disputa.

Onde: Praça central do Big Shopping (av. João César de Oliveira, Contagem)

Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14 às 20h

SÁBADO (8)

Festa Portuguesa aporta na Cidade Jardim

A tradicional Festa Portuguesa acontece neste sábado, com pratos típicos, vinhos e cervejas artesanais. Além das atrações gastronômicas, o evento também traz apresentações musicais e artísticas da Banda da Polícia Militar, Charanga Pop, Choro por Elas, Grupo Folclórico Gil Vicente de dança tradicional portuguesa e Coral Luís de Camões.

Onde: Entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (rua Bernardo Mascarenhas, próximo à avenida do Contorno)

Quando: sábado, das 10h às 20h

Arraiá da Santa Casa terá vários shows

Música e quitutes juninos são os destaques do 3º Arraiá Beneficente da Santa Casa BH. A festa contará com Espaço Kids, diversas barraquinhas com bebidas e comidas típicas preparadas pelo Vista Buffet e apresentações da dupla Anderson e Rafael, Gustavo Maguá, banda Velotrol e DJ Filipe Ikis. A iniciativa busca levantar fundos para a instituição em um festejo para funcionários, médicos, parceiros, voluntários e toda a sociedade.

Onde: avenida Brasil (quarteirão entre as ruas Domingos Vieira e Grão Pará)

Quando: sábado, das 12h às 22h

Experimente terá espaço para cachorros

Neste sábado, a Experimente está de volta ao Jardim Canadá. Durante a tarde acontecem três apresentações: Cash, Bonzo – Led Tribute e Mandrix. A novidade desta edição é que será instalado um espaço pet amplo, com pista de agility e instrutores da Flat Nose Dog School, dando dicas de adestramento, ensinando truques e tirando dúvidas.

Onde: Quatro Elementos, Jardim Canadá

Quando: sábado, das 12h às 21h

Crianças aprendem sobre idade dos fósseis

As crianças vão aprender sobre a idade dos fósseis de uma forma lúdica e interativa na atividade “Marcas do Tempo”. Com brincadeiras e jogos realizados com dados e moedas, a oficina vai simular um decaimento radioativo, fenômeno responsável por calcular o tempo de existência de um fóssil. A partir dos 6 anos.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 14h

Feira apresenta 50 expositores artesãos

Neste fim de semana, o Shopping Minascasa recebe a segunda edição da feira "Benquisto", que incentiva a produção de artigos feitos à mão e busca movimentar a economia local, contando com 50 expositores. Feira exclusivamente do nicho de decoração criativa em Belo Horizonte, a iniciativa ampliou o leque de produtos trazendo, para essa edição, pequenos produtores de diversas regiões do país.

Onde: Shopping Minascasa (av. Cristiano Machado, Ipiranga)

Quando: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 18h

Bazar conta com obras de 39 artistas

O Junta Bazar de Arte Independente chega em sua 6º edição, apresentando 39 artistas para o público. A curadoria e produção do evento é dos artistas plásticos Baba Jung, Binho Barreto, Comum e Thiago Alvim, que atuam em diferentes vertentes das artes visuais: arte urbana, pintura, instalação e gravura.

Onde: Mama / Cadela (rua Pouso Alegre, 2048, Santa Tereza)

Quando: sábado e domingo, de 10h às 20h

Evento destaca música e bebidas da região

Música e apreciação de bebidas se misturam no Gin/Cana, um festival focado no gin e na cachaça produzidos em BH e região metropolitana, com uma abordagem jovem e cultural, que inclui shows e djs da cena independente. Teach Me Tiger e Yma são destaques da programação musical.

Onde: sábado na DO AR (Rua Amoroso Costa, 32, Santa Lúcia); domingo na Godarc (Avenida Guarapari, 89, Santa Amélia)

Quando: sábado e domingo, das 13h às 18h

Bailarino apresenta novo espetáculo no Barreiro

Neste sábado, o espetáculo “Circuito Iago” faz uma apresentação gratuita no Barreiro. Nele, o professor mineiro Fernando Barcellos mostra o resultado de estudos sobre a relação entre a dança contemporânea, o teatro, a tragédia clássica e acontecimentos contemporâneos.

Onde: Centro Cultural Urucuia (rua W-3, 500)

Quando: sábado, às 16h

Café Controverso debate sobre transporte

O tema “O Brasil além das rodovias: a logística do transporte” será debatido no projeto Café Controverso que acontece neste sábado. Participam da conversa o engenheiro cartográfico e professor do Instituto de Geociências da UFMG Rodrigo Nóbrega, também mestre e doutor em Engenharia de Transportes. Debate com ele o engenheiro civil, mestre e doutor em Ciência da Computação Clodoveu Davis Junior, professor do Departamento de Ciência da Computação da mesma universidade.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 10h

Festa levanta bandeiras contra o preconceito

Neste sábado, quatro DJs se unem para fazer a festa “Rolê de Peso | Militância Rebolativa”, que busca unir a diversão com a luta pelo fim de racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, machismo, entre outras formas de discriminação.

Onde: Casa Híbrido (rua Aquiles Lobo, 79, Floresta)

Quando: sábado, às 15h

Oficina de fantoches no CCBB

Neste domingo, as oficinas do CCBB serão dedicadas à primeira infância. Com o mote "Construção de Personagens e Imaginação de Outros Mundos", as crianças – com a ajuda dos responsáveis – vão confeccionar fantoches de meia, tendo como referência desenhos e a imaginação de seus nomes, biografias, temperamentos, características, e outros aspectos.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade)

Quando: sábado e domingo, das 11h às 13h e das 15h às 17h

DOMINGO (9)

Festival de blues e jazz na praça JK

O Festival BB Seguros de Blues e Jazz celebra sua 5ª edição. Em Belo Horizonte, o evento conta com Décadas Bass Band, André Christovam, Hamilton de Holanda Quarteto, Sérgio Dias convida Luiz Carlini e Jimmy Burns, entre outros. Haverá atividades para crianças das 11h às 16h.

Onde: Praça JK (av. dos Bandeirantes, 240, Sion)

Quando: domingo, das 11h às 19h

Jimmy Burns é o destaque do festival que acontece na praça JK

Crianças dançam ao som do forró

O Arraialzinho do Memorial deste ano conta com a Orquestra Bem Te Viu. A banda faz um forró pé de serra que agrega também outras sonoridades e elementos musicais performáticos, colocando todo mundo para dançar.

Onde: Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h

Tambor na Praça terá dois convidados

O Tambor na Praça deste domingo juntará à vibração dos tambores dos blocos Tambor Mineiro e Bloco Saúde, sob a coordenação de Maurício Tizumba, com a flauta e a bateria de dois convidados especiais: Mauro Rodrigues e Anderson Silva, o Dodó. Mauro Rodrigues é doutor em flauta e professor na Escola de Música da UFMG. Já Dodó é regente de percussão do Grupo Cultural Arautos do Gueto.

Onde: Praça da Saúde (av. Silva Lobo, Grajaú)

Quando: domingo, às 16h

Forró e sertanejo na Feira do Mineirinho

A Academia Musical Orquestra Show (AMOS) promete um show recheado de forró, xote, sertanejo universitário e outros ritmos na Feira do Mineirinho. Antes disso, quem sobre ao palco é a banda de pagode Diga Lá.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José)

Quando: domingo, às 12h

Música lança disco durante Duelo de MCs

Criado em 2017 o projeto intitulado 'Registro Experimental' conversa, por meio do rap, com diferentes estilos musicais como o samba, soul, samba-rock, rock'n rol e MPB. Toda essa construção está presente no disco de estreia do ator e músico Rodrigo Negão, que será lançado durante o Duelo de Mcs.

Onde: avenida Aarão Reis, debaixo do Viaduto Santa Tereza

Quando: domingo, às 14h

Feira destaca produtos veganos

A população de Belo Horizonte que busca produtos artesanais de qualidade, naturais e livres de exploração animal e humana, terá a oportunidade de vivenciar um festival com produtos exclusivamente veganos. O 'Paraíso Veg' contará com 34 expositores de gastronomia, artesanato, moda, cosméticos e plantas ornamentais.

Onde: Galpão Paraíso (rua Cachoeira Dourada, 44, Paraíso)

Quando: domingo, das 11h às 18h

Contação de histórias para crianças no shopping

O projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias" apresenta dois contos neste domingo: "A menina bonita do laço de fita", sobre um coelhinho branco que queria ser pretinho e lindo como a menina que morava perto de sua toca; e "O macaquinho Tiriri", história de origem japonesa adaptado para ser contado sequenciado em ritmos variados. É a história de superação de um macaco muito esperto que perde as coisas e depois recupera e cria estratégias para utilizar o que ganhou.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000)

Quando: domingo, às 14h

Aula gratuita de ioga no Parque Municipal

O projeto Amyoga realiza uma aula gratuita de ioga para toda população. Utilize roupas confortáveis e leve um colchonete ou canga para usar durante a atividade.

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (avenida Afonso Pena, 1.377)

Quando: domingo, às 9h

Encontro Zen tem ioga e meditação

Neste domingo acontece o Encontro Zen, com práticas de yoga, tai chi chuan, meditação e roda de cura, em que todos podem falar sobre seus processos e compartilhar ferramentas para o autoconhecimento.

Onde: Parque das Mangabeiras (av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras, teatro de gramado)

Quando: domingo, das 9h às 12h

Brincadeiras e vôlei sentado na Savassi

No BH é da Gente – Savassi deste fim de semana, o público vai contar com partidas do Voleibol Sem Limites (Voleibol Sentado), realizado por homens de 15 a 45 anos com membros inferiores amputados, lesões articulares nos joelhos e paralisia cerebral leve. A programação conta ainda com jogos de tabuleiro, brinquedos e brincadeiras.

Onde: trechos das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas.

Quando: domingo, das 9h às 13h

Oficina de circo na avenida Silva Lobo

No BH é da Gente – Silva Lobo, o público vai contar com brincadeiras tradicionais (como amarelinha, corda e peteca) e oficina de circo (espaço para vivência de técnicas circenses como malabarismo, acrobacias e equilíbrio).

Onde: avenida Silva Lobo, entre as ruas Xapuri e Garret

Quando: domingo, das 9h às 13h