Gosta de rock, rap ou prefere a música popular brasileira? Prefere cinema ou teatro? Admira uma corrida de carrinhos de rolimã ou uma tarde tranquila com ioga? Independentemente das preferências, todo mundo pode encontrar uma atração gratuita do seu agrado entre as várias opções deste fim de semana em Belo Horizonte e região.

Na programação, tem Savassi Festival, Feira Experimente, Baile Perfumado do Grande Hotel Ronaldo Fraga, festival Sabores da Praça, Mundialito de Rolimã do Abacate, Na Pracinha… opções para todos os gostos e todas as idades. Confira os destaques gratuitos do fim de semana, faça suas escolhas e divirta-se.

SEXTA (9)

Filmes do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O Cine Humberto Mauro está exibindo os filmes finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na 6ª Mostra de Filmes Finalistas, que percorre 14 cidades. Com 22 filmes na programação, a mostra busca incentivar a participação do público por meio do voto popular, exibindo longas como “Infiltrado na Klan” e “Bohemian Rhapsody”. A votação pode ser realizada por meio de formulário online. Neste fim de semana, destaque para “Chacrinha: O Velho Guerreiro”, de Andrucha Waddington, exibido no sábado, às 18h30. Veja a programação completa aqui.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: até dia 14 de agosto

Conservatório recebe sarau

Para comemorar o Dia dos Pais, o Conservatório UFMG recebe um sarau promovido pela Organização dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de Minas Gerais (OAP). A apresentação será feita pelo Coral de Serestas Descendo a Ladeira. No repertório, músicas de Milton Nascimento, Chico Buarque, Roberto Carlos, entre outros.

Onde: Conservatório UFMG (av. Afonso Pena, 1.534, Centro)

Quando: sexta, às 19h30

Poesia e música em Venda Nova

O projeto Biqueira Cultural, que circulou por vários de Belo Horizonte com intervenções poéticas, chega ao fim esta semana. O evento final acontece no bairro Letícia com apresentações de Izabel Sabino convida Tamara Franklin, Rolim de 30, Morgama MC e DJ HBS.

Onde: Praça Mini-ramp, Letícia, Venda Nova

Quando: sexta, às 19h

Sabores na Praça em dois endereços

O Festival de Sabores na Praça será realizado neste fim de semana em dois endereços: na Celestino Marra e na praça Padre Lage. No primeiro endereço, estão agendados shows de Marcus Lima, Jones Luiz e Roque Sedame. Já na Padre Lage, haverá Noite de Cinema na sexta e tributo a Legião Urbana no sábado.

Onde: Praça Celestino Marra (av. Guarapari, esquina com av. Portugal) e Praça Padre Lage (em frente ao número 196, Heliópolis)

Quando: sexta, às 17h, sábado, às 16h, e domingo às 10h

Verbogentileza promove espetáculo sobre racismo

O projeto Verbogentileza promove neste sábado a apresentação do Black Block, do ID Grupo de Dança. A montagem aborda o Brasil dos que não têm direitos, marcado por violências, discriminações, muito trabalho, luta, suor e sangue. Onde morre o jovem negro, a população LGBT, onde o feminicídio aumenta todos os dias.

Onde: Centro de Referência da Juventude (rua Guaicurus, 50, Centro)

Quando: sexta, às 20h

SÁBADO (10)

Jazz para crianças na praça

Neste sábado, o Savassi Festival realiza mais uma edição do Jazzinho – Jazz para crianças + piquenique, na praça Floriano Peixoto. A programação especial faz parte do Circuito Instituto Unimed-BH, projeto que leva atrações culturais e gratuitas para os espaços públicos de Belo Horizonte e região metropolitana. Entre as atrações que vão se apresentar na Praça estão Trio Amaranto, o espetáculo Mari e Celi e a DJ Aída.

Onde: Praça Floriano Peixoto

Quando: sábado, às 15h

Ronaldo Fraga realiza mais um baile na rua

O Baile Perfumado do Grande Hotel Ronaldo Fraga volta a ocupar a rua Ceará. A programação conta com shows musicais, lazer e intervenções culturais para agradar adultos e crianças. Entre as bandas, estão confirmadas a Ciranda de Pontezinha, Trio Lampião, Elisa Paraíso e PE Mundo Afora. Entrada: um quilo de alimento não perecível ou pacote de fralda geriátrica. O ingresso deve ser retirado no site do Sympla.

Onde: Rua Ceará 1205, entrada pela esquina com rua Aymorés

Quando: sábado, das 12h às 22h

Feira de produtos veganos no Boulevard

A feira de produtos veganos Paraíso Veg volta ao espaço BeGreen neste fim de semana. Salgados, doces, pães artesanais, bolos, feijão tropeiro, sorvete, pizza, kombucha, cerveja artesanal da Confrades, feijoada, sanduíches, pratos da culinária indiana, molhos e outras delícias veganas são alguns dos produtos que serão vendidos.

Onde: Boulevard Shopping (rua professor Otaviano Almeida, 44, Santa Efigênia)

Quando: sábado, das 11h às 18h

Mundialito de Rolimã no Salgado Filho

Neste sábado, o bairro Salgado Filho recebe a oitava edição do Mundialito de Rolimã do Abacate. As inscrições para as provas competitivas são gratuitas e devem ser feitas no dia, entre 10h e 12h. Antes do campeonato, o espaço vai estar liberado para quem quiser levar o próprio carrinho e brincar. O encontro ainda conta com a apresentação da Babadan Banda de Rua, com os DJ Yuga e Luiz Valente e barraquinhas de comidas e bebidas.

Onde: rua Magi Salomon, Salgado Filho

Quando: sábado, das 10h às 19h

O Mundialito de Rolimã do Abacate é um evento aguardado pelos moradores do Salgado Filho

Feira Experimente traz várias bandas de rock

O rock mais uma vez será o som apresentado na Feira Experimente. Na programação, estão as bandas AD HOC, Passo Largo (DF), Ali na Esquina (SP), Preixas e Cartoon. O evento conta também com feira de produtos diferenciados, espaço kids. Pet friendly. Entrada: 1kg de alimento não perecível, que será revertido em doação para uma instituição de caridade local.

Onde: Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá, Nova Lima

Quando: sábado, das 12h às 21h

Crianças aprendem sobre o espaço

Muitas crianças sonham em se tornar um astronauta para desbravar o universo! E se engana quem pensa que esse desejo é impossível. No sábado, os pequenos vão experimentar alguns passos do treinamento que essas pessoas recebem antes de serem lançadas ao céu em um foguete na oficina Um Dia de Astronauta.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: sábado, às 14h

Evento conta com projeto 'Música de Brinquedo 2'

Lagoa Santa recebe a 3ª edição do festival infantil Aprendendo a Crescer - Música para todos os sentidos. Nesta edição, o projeto privilegia a música com a realização de oficinas e shows dedicados a este tema. Entre os destaques estão o show da banda mineira Pato Fu em parceria com o grupo Giramundo, a banda de música infantil Trupicada, e o musical “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar”.

Onde: Arena de Shows (Praça Felipe Rodrigues, Lagoa Santa)

Quando: sábado, às 15h

50 artistas se apresentam em evento plural

Recém-chegado de apresentações no interior pelo Projeto Cordelizando, que dissemina o cordel em escolas da rede pública de Minas Gerais, o Grupo Teatral Parangolé Arte Mobilização realiza o "Quarteirão da Cultura". O evento, que reúne teatro, poesia, música e cordéis, será realizado em frente à sede do grupo, contando com a presença de mais de 50 artistas.

Onde: Sede do Parangolé (rua Bernardo Monteiro, entre os números 28 e 60)

Quando: sábado, das 13h às 22h

Na Pracinha vai ao Havaí

O Piquenique Literário na Pracinha desembarca no bairro Havaí neste fim de semana. Além da feira de trocas de livros e gibis infantis, o evento terá brincadeiras tradicionais, mediação de leitura, livrinhos em braile e intérprete de libras.

Onde: Parque do Bairro Havaí (rua Manila, 300, Havaí)

Quando: sábado, das 9h às 12h

Davi da Figueira comanda roda de samba

O Armazém do Campo BH realiza aos sábados uma combinação entre samba e feijoada. No projeto Samba da Nossa Terra desta semana, Davi da Figueira comanda a roda lembrando de clássicos do gênero.

Onde: Armazém do Campo BH (av. Augusto de Lima, 2136, Barro Preto)

Quando: sábado, 13h13

Octavio Cardozzo e convidados no Memorial

Octavio Cardozzo é o convidado do projeto Memorial Autoral neste sábado. O cantor e compositor mineiro apresentará canções inéditas que estarão em seu próximo disco, além de destaques dos seus últimos trabalhos: "Uma proposta" e "Debaixo d'água". O show contará com as participações da chilena Claudia Manzo e do carioca Frederico Demarca (banda Pietá).

Onde: Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade, 640)

Quando: sábado, às 15h

Lagoa dos Ingleses recebe festival

No sábado acontece a 1ª edição do Festival na Lagoa, que traz a banda Rockstrela com releituras do pop rock nacional dos anos 80. Haverá, ainda, apresentações de dança com Rúbia Mesquita e Escola Ritmhar. O festival também conta com oficinas de brinquedos recicláveis, brinquedos infláveis e cama elástica. O evento é pet friendly.

Onde: Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima

Quando: sábado, a partir das 10h

Na Calçada une música a carros antigos

O projeto "Na Calçada" deste mês conta com show de rock, boa gastronomia e cerveja artesanal. Além disso, o evento apresenta uma exposição de carros antigos. Fique atento: dessa vez, o evento não acontecerá na sexta, mas, sim, no sábado.

Onde: Shopping Minascasa (av. Cristiano Machado, 3411, Ipiranga)

Quando: sábado, das 9h às 13h30

Ursa rouba a cena em espetáculo circense

As crianças vão se surpreender com o animal hiper-realista do espetáculo “La Ursa”, do Circo Zebruk, o único circo do mundo composto apenas por um homem e um animal: Mulambo e Risoto.

Onde: Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (rua dos Desembargador Lincoln Prates, 240, Itapoã)

Quando: sábado, das 16h às 17h30

"La Ursa" é uma boa pedida para quem gosta de apresentações circenses

DOMINGO (11)

Músicos mineiros se unem a orquestra

O Savassi Festival está sendo realizado em Belo Horizonte nesta semana. Um dos destaques da programação é a apresentação dos músicos mineiros Sérgio Santos e Rafael Martini com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o Coral Lírico de Minas Gerais no Parque Municipal, dentro do projeto Concertos no Parque. Na regência, o maestro Marcelo Ramos.

Onde: Parque Municipal Américo Rennée Giannetti

Quando: domingo, às 10h30

Festival hiphop.doc em Lagoa Santa

Valorizar e fomentar a cultura e o movimento Hip Hop sempre foi a missão do Festival hiphop.doc, que completa 14 anos de trajetória. O projeto, que já recebeu shows de grandes nomes, traz pela primeira vez uma atração internacional para a nova edição. Lagoa Santa receberá o chileno PKNT, além de Rashid, Erick Bless e MAC Júlia. A programação do festival conta ainda com a realização da oficina Arte em Grafite ministrada por Binho Barreto e a oficina Produção de Beats ministrada por Preto C e Flavio Machado.

Onde: Arena de Shows, próximo a Praça Felipe Rodrigues (esquina das Avenidas Getúlio Vargas com Conde Dolabela, Lagoa Santa)

Quando: domingo, às 16h

Mais 80 na Feira do Mineirinho

A banda Diga Lá sobe mais uma vez ao palco da Feira do Mineirinho neste domingo. Em seguida, é a vez da banda Mais 80 relembrar os sucessos do pop rock que marcaram a década de 1980.

Onde: Feira de Artesanato do Mineirinho (av. Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Quando: domingo, às 12h

Crianças conhecem histórias de diversos povos

Cada povo tem suas próprias narrativas sobre o surgimento do universo e do ser humano. No continente africano, são muitas as crenças e os imaginários de grupos étnicos, que mobilizam relações de ancestralidade e religiosidade. No próximo domingo, a criançada vai conhecer a história desses povos e seus heróis, que inspiram o mundo.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: domingo, às 15h

Ioga em dois parques

Os amantes da ioga poderão praticá-la gratuitamente em dois espaços públicos neste domingo: Parque Municipal e Parque Rosinha Cadar. Utilize roupas confortáveis e leve um colchonete ou canga para usar durante a atividade.

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (av. Afonso Pena, 1.377, Centro) e Parque Rosinha Cadar (rua Rodrigues Caldas, 351, Santo Agostinho)

Quando: domingo, às 9h no Parque Municipal e às 9h45 no Rosinha Cadar

Karaokê no BH é da Gente

No BH é da Gente – Savassi deste domingo, o público poderá contar com um Karaokê Recreativo, além do já tradicional espaço para recreação com equipamentos de rua de lazer como cama elástica, brinquedos infláveis, piscina de bolinha e oficina de pintura de rosto.

Onde: Encontro das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas

Quando: domingo, das 9h às 13h