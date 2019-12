Silvio Santos causou mais uma polêmica neste domingo (8), durante uma competição do quadro musical do Programa Silvio Santos, o apresentador barrou uma candidata negra de cantar a música da cantora Iza, alegando que a composição era muito "chata", dando o mérito para outra competidora.

Assim que o programa foi ao ar, o assunto se tornou um dos mais comentados na internet, chegando, em poucos minutos, a mais 11 mil menções nos trending topics do Twitter. Internautas criticaram o apresentador por mudar o resultado da competição musical, impedindo uma mulher negra de vencê-lo. Mesmo com o placar apontando vitória a Jennyfer Oliver, Silvio não gostou e optou por outra competidora branca.

Entenda o caso

No quadro musical, diversas candidatas se apresentaram com uma performance e, quando chegou a vez de Jennyfer Oliver, participante negra, Silvio interrompeu a apresentação e afirmou que a música era muito chata.

Mesmo deixando a moça constrangida, Silvio manteve sua postura e colocou a votação da plateia para escolher quem seria a vencedora. Após anunciar a escolha do auditório por Jennyfer, Silvio decide entregar R$ 500 a todas as competidoras e diz que caberia a ele decidir a melhor cantora.

“Se eu estivesse na minha casa, na minha opinião, a melhor intérprete seria você, Juliana! Você é muito bonita e canta muito bem, mais R$ 500 para a Juliana!”, disse, ignorando que o placar anunciava vitória em disparado a Jennyfer.



Diante da repercussão, Jennyfer foi às redes comentar sobre o ocorrido. “Em nenhum momento eu me fiz de vítima, mas eu me senti super constrangida pela situação. Quando chegou na minha vez, ele barrou, falou que a música era muito chata. Quem escolheu foi a própria produção, não foi nenhuma de nós quatro. Me senti prejudicada", conta.



"Era para ser um programa de cantoras, para sermos avaliadas pela qualidade vocal. Mas, infelizmente, no Brasil são poucos os programas que levam em consideração a qualidade”, acrescentou.



Já passou da hora de Sílvio Santos sair do ar. Esse homem é datado, extremamente problemático, machista e racista... Isso aqui é um absurdo! pic.twitter.com/pcCdlbbO7B — Alexandre (@Iexandre) 9 de dezembro de 2019

Silvio Santos nos trendings eu já achei que o velho tinha batido as botas. Mas não, ele foi racista MAIS uma vez. E pasmem, tem gente achando hilário!!! — bo te ga 🔥 (@YanBotega) 9 de dezembro de 2019

Silvio Santos ter 88 anos não muda em NADA o fato de ele ser machista, racista e homofóbico, é nojento saber que existem pessoas que conseguem rir da situação levando tudo como uma brincadeira e ainda chamam esse cara de "Gênio da TV Brasileira" gênio é o meu ovo pra esse velho. — Paulo Vitor (@pauloviitorf_) 9 de dezembro de 2019



​*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.