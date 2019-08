Silvio Santos passou o Dia dos Pais neste domingo, (11), ao lado dos netos, filhos de Patrícia Abravanel e de Fábio Faria. A apresentadora e o deputado federal têm três filhos: Pedro, de quatro anos, Jane, de um e meio, e Senor, que nasceu recentemente.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Pedro aparece no colo do vovô. Sorridente, o pequenino deseja um feliz Dia dos Pais.



"Meu pai lindão! Feliz Dia dos Pais! Esses seus netos gostosos são os frutos de anos e anos de muito investimento nas suas filhas teimosas! Valeu a pena, né?", escreveu Patrícia no perfil oficial dela no Instagram.



A apresentadora finalizou declarando seu amor a Silvio Santos. "Como nossa família é alegre, unida, forte e abençoada! Tudo isso é fruto do seu amor! Te amo!", concluiu.