Silvio Santos causou polêmica neste domingo, (3), durante o quadro de perguntas e respostas para o auditório. O apresentador normalmente faz uma mistura de questionamentos aleatórios, desde o coletivo de animais até referências de história do Brasil e do mundo.



Em uma das perguntas, o dono do SBT questiona se alguém sabe o nome do pai de Adolf Hitler. "Ninguém sabe? Ninguém sabe como se chama o pai de Adolf Hitler? Adolf Hitler! Heil, Hitler! Heil, Hitler!", enfatizou. Ninguém soube responder.



Na sequência, o apresentador pergunta o nome do pai de Jesus Cristo. Prontamente uma colega de auditório responde "José". E, então, Silvio diz: "Se o pai de Jesus é Deus, quem é o pai de Hitler?", volta a perguntar. Uma participante levantou correndo e respondeu que o pai do nazista era "o capeta". "Acertou! Leva 50 reais", comemorou o apresentador.



A saudação foi criticada por internautas.