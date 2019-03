Simaria comemorou dez anos de casamento com o marido Vicente em grande estilo: o casal viajou para Las Vegas a fim de renovar os votos, e a cerimônia íntima foi celebrada no Grand Canyon West.



Pelo fato de o local estar em uma reserva indígena, os dois foram recepcionados pela tribo Hualapai.



Eles também fizeram um sessão de fotos na ponte de vidro Skywalk, sendo os primeiros a protagonizar um casamento na construção.



No Instagram, Simaria se declarou para o marido. "Essa é a quarta vez que eu te digo sim e, para você, eu sempre direi sim, meu amor. Já se passaram dez anos desde o dia em que tomei a minha melhor decisão: casar com você. Quantas coisas já vivemos e aprendemos juntos ao longo desse tempo", escreveu a cantora.