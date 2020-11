Para dublar a cantora country Kelly Clarkson na animação “Trolls 2”, em pré-estreia nos cinemas, a Dreamworks buscou um nome de peso do universo sertanejo e chegou ao nome de Simone Mendes, a irmã mais nova da dupla baiana Simone & Simaira.

“A Kelly canta muito. Sou apaixonada pelo timbre de voz dela. Foi um grande desafio colocar voz na Delta D aqui no Brasil, uma vez que a Kelly é fabulosa. No final das contas, acho que deu super certo”, analisa Simone em entrevista ao Hoje em Dia.

A Delta D é um dos novos personagens da continuação, representativos de diferentes estilos musicais. A princípio, ela não é muito receptiva à ideia de Poppy em unir todos os trolls e demover da rainha do rock Barb de impor o som pesado.

“A Delta é uma figura extremamente engraçada. Falo que ela se parece muito comigo porque, no dia a dia, sou muito divertida. E, às vezes, dou bronca e reclamo. Apesar de a Delta ser divertida, na hora que precisa dar uma reclamadinha, ela dá”, compara.

Simone nunca tinha dublado antes e, no cinema, só teve uma experiência como ela própria, em “Os Parças 2”, lançado no ano passado. “O mais interessante é que não precisei mudar a minha voz, o que vai um tom super engraçado por causa do meu sotaque”.

A cantora revela que ficou com um pouco de medo de o filme não ser lançado nos cinemas brasileiros devido à pandemia. “Com muita fé em Deus, eu sabia que chegaria no momento certo. Sabe aquela luz no fim do túnel? Sabia que chegaria, mesmo com tudo o que aconteceu”, conta.

Além de Simone, o elenco brasileiro de dubladoras tem Hugo Bonemer e Jullie, que faz a voz da protagonista Poppy. Empolgada com o resultado, a baiana quer continuar no ramo da atuação. “É uma experiência que gostaria de viver. Talvez isso não demore muito para acontecer”, avisa.