Para Tob, a ficha ainda não caiu. A cada show da Turma do Balão Mágico, ele se surpreende com a quantidade de fãs que parecem entrar num túnel do tempo e reviver a infância a partir de sucessos como “Super Fantástico” e “Amigos do Peito”.



“Você imaginar que, nos anos 80, estava cantando para crianças e agora, tantos anos depois, vê estas mesmas pessoas nos dando uma recepção tão maravilhosa e emocionante, é um presente da vida para gente”, registra o hoje quarentão integrante.



Ele estará ao lado de Simony para mais um show, amanhã, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Na primeira vez, em junho de 2018, o espaço lotou. Desta vez, porém, o grupo estará desfalcado de Mike, que está morando na Inglaterra.



“Eu e a Simony vamos fazer as partes dele, assim como já fazíamos do Jairzinho (outro integrante na época) e de convidados como Djavan, Fábio Jr. e Roberto Carlos. A sorte é que temos uma banda maravilhosa para nos ajudar a tentar suprir estas faltas”, registra.



Para o cantor, o interesse dos pais em levar os filhos aos shows tem ligação com uma certa inocência que havia três décadas atrás. “As letras das musicas acompanhavam o momento que a gente vivia, em que tínhamos mais liberdade e menos medo”.



Com o aumento da violência e a predominância de jogos eletrônicos e celulares, os pais não conseguem, por mais que tentem, reproduzir este ambiente. “A música, ao contrário, é possível (retomar). É um carinho que eles querem dar aos filhos”, analisa.



Tob só tem boas recordações do auge do sucesso com o grupo, uma das maiores referências da história da música infantil no Brasil. “O que marcou foi a troca de energia com o público, além dos estúdios de gravação. Me dava muito prazer cantar e gravar”, recorda.



Se depender da vontade de Tob, a ideia de lançar um DVD com este revival é muito bem-vinda. “Seria muito importante registrar este reencontro com o público, mas temos nossos projetos paralelos”, observa Tob, que vem se dedicando às artes plásticas.



Serviço

“A Turma do Balão Mágico” – Amanhã, às 20h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (avenida Afonso Pena, 1537). Ingressos: de R$ 50 a R$ 200.