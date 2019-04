Morto há quase um ano, o DJ Avicii terá seu primeiro single póstumo lançado na próxima quarta-feira, dia 10 de abril. Colaboradores do DJ e produtor sueco, cujo nome verdadeiro era Tim Bergling, relataram que Avicii estava perto de finalizar um álbum quando morreu em 20 de abril de 2018. Os coautores continuaram trabalhando no projeto e anunciaram o lançamento do single SOS.



O álbum novo, intitulado TIM, será lançado em 6 de junho. A renda será revertida para a Fundação Tim Bergling, que trabalha pela saúde mental e prevenção ao suicídio.



Em comunicado divulgado logo após a morte do músico, os familiares afirmaram que Avicii não gostava dos holofotes e não estava preparado para a indústria musical da forma como teve de se inserir nela. Em 2016, ele já havia cancelado uma turnê e anunciado sua aposentadoria aos 26 anos. À época, revelou que a vida na estrada estava estragando sua saúde. Ele teve seu apêndice e vesícula biliar removidos em 2014. Fonte: Associated Press.