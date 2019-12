O tradicional "amigo oculto", brincadeira comum nesta época do ano em confraternizações e festas entre amigos, família ou colegas de trabalho, evoluiu nos últimos anos e ganhou espaço na tecnologia. Em vez de sortear os amigos a quem presentar com um "papelzinho", já é possível fazer tudo de forma online e automática, exceto, é claro, a troca dos presentes.

A verdade é que, até para quem não curte muito esse tipo de brincadeira, é difícil escapar da tradição. E, afinal, quem não gosta de ser presenteado?

É possível enviar o papelzinho virtual por e-mail, WhatsApp, Telegram e Facebook



Já existem vários sites que realizam o sorteio e as dinâmicas do "amigo oculto" e todos funcionam de forma semelhante. Para participar da brincadeira, basta criar uma conta no site e selecionar um grupo de amigos. O convite pode ser enviado por aplicativos de bate-papo, como o Messenger do Facebook, WhatsApp, ou mesmo por e-mail. O valor dos presentes deve ser estipulado em conjunto.



Além disso, é possível que cada integrante monte sua própria lista de desejos. Também há a opção de trocar mensagens de forma anônima com o amigo que você tirou, para saber as preferências dele e deixar a brincadeira mais misteriosa.



Outro recurso disponível é aquele em que o moderador pode impedir que uma dupla de colegas de trabalho que não se dão bem ou um ex-casal sejam sorteados um com o outro.



Para tudo ficar ainda mais divertido, os participantes também podem fazer um "inimigo secreto" no mesmo dia, para que todos possam aproveitar o lado bom e “ruim” da brincadeira e garantir risadas o ano inteiro.



Veja, abaixo, uma lista com sugestões de sites e aplicativos gratuitos para realizar a brincadeira:



1 - Amigo Secreto

2 - Sorteio Amigo Secreto

3 - SorteioGo

4- Amigo Secreto Natal e Ano Novo



*Colaborou Maiara Brito sob supervisão de Cassia Eponine.