Snoop Dogg é cantor, compositor, produtor musical e até mesmo ator, mas a grande novidade é que agora ele acaba de se aventurar no universo da beleza. O artista foi escolhido pela youtuber holandesa Nikkie Tutorials para narrar um tutorial em que a jovem de 25 anos faz sua maquiagem do dia a dia.



Ao longo dos nove minutos de vídeo, Snoop Dogg explica o passo a passo seguido pela influenciadora, assim como os produtos usados na maquiagem. "Isso parece uma pintura de Picasso", brinca em um trecho.



Iniciante no assunto, ele adota novos nomes aos utensílios da youtuber, que acumula 11 milhões de inscritos em seu canal. O primer, produto usado para matificar a pele antes de receber a maquiagem, recebe o nome de "roots" (raízes, em português). Já o contorno, feito com um corretivo um tom acima da cor da pele, passa a ser chamado de "top part" (parte do topo).



Assista ao vídeo :