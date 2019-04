Com as duas primeiras temporadas disponíveis no Globoplay, a terceira temporada da série Sob Pressão estreia dia 2 de maio na TV aberta. Prepare-se. O primeiro episódio é eletrizante. Foi apresentado para uma plateia de jornalistas, na semana passada, no Rio, e na sequência o diretor-geral Andrucha Waddington, o roteirista Lucas Paraízo e os atores Júlio Andrade e Marjorie Estiano participaram de uma entrevista coletiva.



Drica Morais, que se integra ao elenco, chegou um pouco atrasada. Embora seja uma das séries de maior audiência na grade da Globo, Sob Pressão inicia a nova temporada já em ritmo de despedida. Será a última. Ninguém sabe explicar o porquê. "É uma decisão da emissora", explicou Andrucha. E Júlio: "A gente prefere acreditar que, no futuro, a atração voltará. É muito forte, e tem um impacto muito grande sobre o público. Já ouvi de muito jovem que quis fazer medicina por causa do dr. Evandro, da dra. Carolina".



São os personagens de Marjorie e Júlio. O primeiro episódio começa com a greve dos caminheiros do ano passado. Falta combustível, as ambulâncias estão paradas. Só uma ou outra funciona, e é numa ambulância assim, com o combustível acabando, que dra. Carol conduz um paciente - um jovem com um espeto que lhe trespassa o peito -, atrás de vagas num hospital. O atendimento é do SUS, Sistema Único de Saúde, mas, em desespero, ela adentra um hospital chiquérrimo em busca de socorro. A segurança é acionada, mas, penalizado, o plantonista resolve ajudá-la. Você precisa ver como. Seria cômico, se não fosse trágico. Do macro ao micro. Num episódio, a história vai do estado do Brasil à radiografia do sistema de saúde visto pelo ângulo de quem não tem recursos. No livro que inspirou a série - Sob Pressão -, o dr. Márcio Maranhão, em depoimento à jornalista e coautora Karla Monteiro, narra a rotina de guerra de um médico brasileiro no Sistema Único. Dr. Maranhão não se vexa de revelar a cruel piada dos próprios médicos nos corredores de hospitais mal equipados e lotados - SUS é a sigla para 'seu último suspiro'.



Andrucha define a série criada por Jorge Furtado - "Esse movimento do macro ao micro está presente desde a primeira temporada, é a marca da série. Estamos abordando de um novo ângulo os problemas que são os de sempre no sistema de saúde. Falta tudo - equipe, remuneração, material. E também falta participação do Estado num serviço público fundamental." Para Lucas Paraízo é muito triste constatar que a Constituição de 1988 defende o direito à saúde, à educação, ao emprego, e não está sendo cumprida. "É só ir a um hospital público, qualquer um, para constatar o abandono." E Andrucha - "Em especial, nessa terceira temporada existe uma pergunta que nos fazemos o tempo todo - quanto custa salvar uma vida?"



Toda a equipe se orgulha muito do trabalho porque reconhece que Sob Pressão alcançou essa síntese difícil que é a informação com o entretenimento. "O que a gente mais percebe nas ruas, nas pessoas que aproximam para falar e comentar a série, é uma coisa de identificação. Todo mundo viveu uma situação parecida, ou conhece quem viveu, então fica muito próximo das pessoas, muito real para elas", diz Marjorie. E Júlio - "Eu acho que as pessoas estão conseguindo ver o lado dos médicos. Eles são vilanizados, como se a falência do sistema de saúde fosse culpa dos médicos. Mas eles estão ali muitas vezes desesperados por não poder ajudar. Dr. Maranhão, que foi nosso guia, reflete muito sobre esse drama dos médicos. O que as pessoas estão descobrindo é que estão do mesmo lado, que os médicos não têm respaldo."



Andrucha não está feliz só pela consciência do trabalho bem feito. Chama o repórter de lado e diz - "Olha aqui um dos meus diretores." É seu filho Pedro, que o repórter conheceu menino. Pedro está um homem. Dirigiu dois episódios - o 5 e o 12. No total, são 14. "São episódios que abordam o racismo e a paternidade. Foi um aprendizado muito grande, porque a urgência está no centro de ambos. Está no cerne da questão da saúde. Muitas vezes, senão sempre, não existe segunda chance na saúde. É agora, e agora." Outros dos diretores é o próprio dr. Evandro, o ator Júlio Andrade, que faz sua estreia na direção. "Sempre quis, sou aquele cara curioso que está sempre com o olho atrás da câmera, palpitando. Andrucha me deu a chance, e eu fui." O episódio vai dar o que falar. É narrado em planos-sequência de 15 minutos, que duram o bloco inteiro, entre comerciais. "Foi preciso muito ensaio, muita preparação e o Andrucha foi parceiro, me ajudando. Só acho que não estou tão bem como ator. É muito complicado conciliar as duas coisas." Andrucha o tranquiliza. "Esse cara nunca é menos que bom." E é verdade.