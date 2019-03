Diversos artistas têm usado suas redes sociais para lamentar o tiroteio que deixou ao menos 10 mortos e 15 feridos em uma escola em Suzano na manhã desta quarta-feira (13).



O ator Thiago Lacerda publicou uma imagem que mostra uma representação da bandeira brasileira rodeada por sangue e uma arma, com a palavra "socorro!" no lugar de "Ordem e progresso".



"Doente, muito doente! O caminho pra segurança e pro fim do medo está na educação e no desarmar! Sou contra o aumento de armas de fogo no dia a dia da população civil, essa não me parece uma boa ideia!", escreveu Lacerda.



Outros artistas também lamentaram o ocorrido. Confira abaixo:

😳 Adolescentes atiram dentro de escola e matam 7 pessoas em Suzano, diz polícia | Mogi das Cruzes e Suzano | G1 https://t.co/86aerrRf7h — Gloria Perez (@gloriafperez) 13 de março de 2019

Meus sentimentos a todas as famílias das vítimas em Suzano. Muito chocada com esse crime. Que Deus conforte todos eles. 💔😰 — Fe Paes Leme (@FePaesLeme) 13 de março de 2019

