A terceira edição do “Sons da Cidade: Mostra Internacional de Violão de BH” será realizada de quinta-feira (15) a sábado (17), de forma online e gratuita. A transmissão acontece pelo YouTube do Instituto Cultural Abrapalavra e o Facebook do Acervo do Violão Brasileiro. (Confira a programação mais abaixo)

O festival começa às 19h com o recital de apresentação de jovens talentos (entre 18 e 29 anos) vencedores do 1° Concurso de Violão Sons da Cidade – essas apresentações vão ocorrer ao longo dos três dias do evento.

A mostra também contará com rodas de conversas, que incluem atividades e debates sobre o cenário da música no Brasil, além de muitas histórias e curiosidades dos violonistas.

O evento é uma realização da Arte & Produção, com parceria do Instituto Cultural Abrapalavra, apoio cultural do Acervo do Violão Brasileiro e patrocínio do Governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo do Governo Federal, via Lei Aldir Blanc.

Gabriele Leite é uma das atrações da terceira edição da mostra

Confira abaixo a programação

Quinta-Feira

17h

Roda de Conversa com Gabriele Leite e Thaís Nascimento

Mediação: Isabella Bretz

19h

Recital – Violonistas

Selecionados no 1º Edital – Sons da Cidade

19h30

Recital - Violonistas

Convidadas da Mostra - Gabriele Leite e Thaís Nascimento

Sexta-feira

17h

Roda de Conversa com Sérgio Santos e Tabajara Belo

Mediação: Chico do Céu

19h

Recital – Violonistas

Selecionados no 1º Edital – Sons da Cidade

19h30

Recital - Violonistas

Convidadas da Mostra – Sérgio Santos e Tabajara Belo

Sábado

10h

Roda de Conversa com Gianfranco Fiorini (MG), Aliéksey Vianna (MG/Suíça), Matthias Grob (Suíça/Alemanha), Carlos Walter (MG)

Tema: "Pré-lançamento do Violão Fiorini, feito no Brasil, equipado com eletrônica suíça"

Mediação: Fernando Chagas e Alessandro Soares

17h

Roda de Conversa com Juan Falú (ARG) e Alessandro Penezzi (SP)

Mediação: Fernando Chagas

Um bate-papo com o objetivo de apresentar um pouco sobre a pesquisa musical dos violonistas, suas referências, além de histórias e curiosidades.

19h

Recital – Violonistas

Selecionados no 1º Edital – Sons da Cidade

19h30

Recital - Violonistas

Convidadas da Mostra – Alessandro Penezzi e Juan Falú