Há mais de 50 anos na televisão brasileira, Regina Duarte tem muita história para contar. Em entrevista durante o programa Conversa com Bial nesta quarta-feira, (29), a atriz falou sobre a biografia que está escrevendo, relembrou trabalhos históricos na TV, como a série Malu Mulher, e a participação em novelas, quase sempre no papel de Helena. A questão política não ficou de fora da entrevista.



Regina Duarte decidiu falar abertamente sobre o apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. "Em 2002, fui chamada de terrorista e hoje sou chamada de fascista, olha que intolerância?", desabafou.



A atriz afirmou que sente uma certa censura por parte de pessoas que são de oposição ao governo. "E eu achando que vivia em uma democracia, onde eu tenho o direito de pensar de acordo com o que eu quero. Eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim. Não saio xingando as pessoas por aí", disse.



Sobre o protagonismo de Regina Duarte interpretando Malu, uma personagem essencialmente feminista e contra os ditos valores morais da época, a atriz revelou: "Eu nunca me declarei feminista, mesmo fazendo a Malu (a série Malu Mulher). Eu não acho que as coisas são por aí. Acredito que há caminhos intermediários. Eu fui e continuo conservadora. Eu só tenho medo de ficar velhinha e dizer: 'Ah, esse mundo está perdido!'. Que horror!", concluiu.