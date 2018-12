Para quem cresceu vendo “Sessão da Tarde” com as aventuras do fusquinha Herbie, terá em “Bumblebee”, em pré-estreia nos cinemas nesta terça e quarta-feira, um doce sabor de nostalgia, já que o novo filme da franquia “Transformers” é recheado de referências ao carro 53, do humor nonsense a detalhes da história.

O fato, por exemplo, de ser encontrado num ferro-velho por uma garota que quer mostrar seu valor e ser independente remete imediatamente ao último filme do fusca – “Meu Fusca Turbinado”, lançado em 2005 e protagonizado por Lindsay Lohan. Herbie não fala, comunicando-se por sons e movimentos, assim como o fusquinha amarelo Bumblebee.

O autobot apareceu pela primeira vez em “Transformers”, de 2007, mas não tinha a mesma simpatia exibida agora, em que carrega um humor pueril. “Bumblebee” é um filme para família, com gostinho de fantasia de aventura feita nos anos 80, espírito que busca resgatar ao levar ao trama para 1987.

Decepticons e Autobots estão em guerra e B-127 (o Bumblebee) é enviado para a Terra – considerado planeta primitivo – iniciar a rebelião. Se você se lembrou da primeira trilogia “Star Wars”, não está longe da verdade. Assim como “ET”, quando o carrinho bagunça a casa da anfitriã humana Charlie.

O filme, dirigido por Travis Knight, especialista em animação, capricha nas referências musicais aos 80’s, transformando-se numa espécie de quiz para os fãs de canções da época. Em matéria de spin-off, “Transformers” se deu melhor do que “Star Wars”, superando os filmes originais.

