O Spotify, serviço de assinatura de streaming de áudio, divulgou, nesta quarta-feira (2), o ranking das músicas mais ouvidas em 2020. Em Minas, a canção "Liberdade Provisória", da dupla Henrique e Juliano, venceu. Já o artista mais executado foi Gusttavo Lima.

A plataforma, com atuação no Brasil desde 2014, não divulgou o número de execuções. Veja os rankings:

Top 10 músicas mais ouvidas em Minas

Liberdade Provisória - Henrique & Juliano

A Gente Fez Amor - Ao Vivo - Gusttavo Lima

Graveto - Ao Vivo - Marília Mendonça

Volta por Baixo - Ao Vivo - Henrique & Juliano

S de Saudade - Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

Litrão - Ao Vivo - Matheus & Kauan

Barzinho Aleatório - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Ranking - Jorge & Mateus

Cheirosa - Ao Vivo - Jorge & Mateus

Briga Feia - Ao Vivo - Henrique & Juliano

Top 10 artistas mais ouvidos em Minas

Gusttavo Lima

Henrique & Juliano

Marília Mendonça

Zé Neto & Cristiano

Jorge & Mateus

Os Barões Da Pisadinha

Matheus & Kauan

Anitta

Maiara & Maraisa

Dilsinho

No Brasil

O destaque de 2020 vai para a "Esquenta Sertanejo", maior playlist do Spotify no Brasil, que conquistou lugar no Top 10 das playlists mais ouvidas do mundo. A playlist conta com mais de 5 milhões de seguidores.

Confira, abaixo, os rankings do Brasil:

Top 10 artistas mais ouvidos no Brasil

Marília Mendonça

Henrique & Juliano

Gusttavo Lima

Zé Neto & Cristiano

Jorge & Mateus

Os Barões Da Pisadinha

Anitta

Matheus & Kauan

Alok

Maiara & Maraisa

Top 10 músicas mais ouvidas no Brasil

Liberdade Provisória - Henrique & Juliano

A Gente Fez Amor - Ao Vivo - Gusttavo Lima

Graveto - Ao Vivo - Marília Mendonça

Volta por Baixo - Ao Vivo - Henrique & Juliano

S de Saudade - Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

Litrão - Ao Vivo - Matheus & Kauan

Barzinho Aleatório - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Don't Start Now - Dua Lipa

Cheirosa - Ao Vivo - Jorge & Mateus

SENTADÃO - Felipe Original, JS o Mão de Ouro, PEDRO SAMPAIO

Sobre o Spotify

