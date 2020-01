Os "melhores amigos" do homem agora poderão ser também companheiros musicais. O serviço de música online Spotify lançou, nesta quarta-feira (15), uma plataforma dedicada à criação de playlists para que os donos escutem junto com os pets.

Plataforma combina gostos musicais do dono com a personalidade do animal na criação da playlist

A lista de reprodução é criada por meio de um algoritmo com base no gosto musical dos donos, considerando ainda o tipo e as características comportamentais dos pets. A partir daí, o sistema cria uma relação de músicas personalizadas para tutores e seus companheiros.

Para acessar o serviço, o usuário que não tiver uma conta deve fazer cadastro gratuito na plataforma. Ao se tornar membro, basta acessar a própria conta através do link para a plataforma Pet.

Saiba como criar:

1. Aperte o botão 'Let's Go' e faça login. Em seguida, escolha entre as cinco opções (iguana, gato, cachorro, hamster e pássaro) disponíveis, de acordo com o seu animal;

2. Deslize o cursor para a esquerda ou a direita de acordo com o nível emocional do animal, com variações entre calmo (relaxed) e agitado (energetic);

3. Faça o mesmo procedimento para definir se o pet está mais para tímido (shy) ou amigável (friendly);

4. Agora, conte ao sistema se ele é apático (apathetic) ou curioso (curious);

5. Digite o nome do animal e aperte 'Next'. Assim, a plataforma irá criar uma playlist baseada nas respostas.