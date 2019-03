Belo Horizonte ganhará tons de verde no próximo fim de semana. No sábado (17), será realizada a 12ª edição do St. Patrick's Day, na Savassi.

Neste ano, a tradicional festa irlandesa será promovida pela Cervejaria Wals e a hamburgueria Duke 'n' Duke, das 12h às 21h, na avenida Getúlio Vargas, entre Contorno e Alagoas.

A entrada é gratuita, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão entregues à Força do Bem, grupo de voluntários que repassa doações a diversas instituições de Belo Horizonte.

Programação

Atrações especiais fazem da programação. Diretamente da Irlanda, com exclusividade em BH, a banda Comhaltas Ceoltóirí Eireann apresenta a tradicional música irlandesa. Além deles, grupos-intérpretes já consagrados por aqui, como Lurex (Queen Cover) e Hocus Pocus (Beatles Cover) agitam o público.

No cardápio, estão comidas e bebidas típicas daquele país, como cervejas, pizzas e hambúrgueres verdes. Os bares já confirmados são: Fiorella (Gelato), Duke 'n' Duke, (burgers + fish and chips), Pizza Aperitivo (pizza), Hidromel Ferroada. As bebidas ficarão por conta da cervejaria Wäls, e Diego Kruz + Felipe Brasil, com os drinks.

Para a criançada, haverá um Espaço Kids gratuito.

Locais para troca de ingressos*:

Ateliê Wäls - Rua Gabriela de Melo, 566, Olhos D'água

Duke 'n' Duke Buritis - Av. Henrique Portugal, 147, Buritis

Duke 'n' Duke Centro - Av. Augusto de Lima, 245, Centro

Duke 'n' Duke Savassi - Rua Alagoas, 1470, Savassi

Duke 'n' Duke Vila da Serra - Al. Oscar Niemeyer, 1033, Lj. 18, Vila da Serra/Nova Lima

Stadt Jever - Av. do Contorno, 5771, Savassi

Tasting Room Wäls - R. Padre Leopoldo Mertens, 1460, São Francisco

Wäls Gastropub - Rua Levindo Lopes, 358, Savassi

*Cada pessoa pode retirar até cinco ingressos, com 5 quilos de alimentos não perecíveis.