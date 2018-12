Os fãs de “Star Trek” poderão aproveitar as férias de janeiro para maratonar em frente a TV. A segunda temporada da série “Star Trek: Discovery” estreia na Netflix no dia 18 de janeiro. Dessa vez, eventos misteriosos em diferentes regiões da galáxia levam a nave a uma nova missão com um capitão interino – Christopher Pike, da Enterprise.

Também entram no catálogo da plataforma de streaming alguns filmes que foram sucesso de público e crítica, como “Spotlight: Segredos Revelados”, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2016, “Matadores de Velhinha”, dos irmãos Cohen, e “Zootopia”, da Disney.

Os amantes dos super-heróis também ganham novidades, com os lançamentos da segunda temporada de “Marvel - O Justiceiro” e “Titãs”.

Confira os lançamentos da Netflix em janeiro e programe-se:

DIA 1º

COMEDIANTES do mundo: Brasil (série)

Nessa série de comédia stand-up, 47 humoristas de 13 países ou regiões do mundo revelam o que é engraçado ao redor do planeta. Mhel Marrer, Afonso Padilha e Thiago Ventura representam o Brasil.

Ordem na Casa com Marie Kondo (série)

Marie Kondo apresenta o inovador método KonMari, direto de seu best-seller "A mágica da arrumação: A arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida".

Investigação Criminal: Temporada 3 (série)

Um crime. Duas perguntas: Como ocorreu? Quem matou? Descubra como delegados, peritos e legistas conseguiram encontrar respostas para assassinatos que abalaram o Brasil, como o da dentista Cinthya Moutinho de Souza e o caso do Maníaco de Ribeirão Pires.

GROWN-ISH: Temporada 1 (série)

Neste spin-off de "Black-ish", Zoey Johnson sai de casa, vai para a faculdade e conhece o admirável mundo novo das drogas, sexo e novos relacionamentos.

O Lagosta (filme)

Em um mundo num futuro não tão distante, pessoas solteiras são perseguidas e obrigadas a encontrar um parceiro em 45 dias. Ou viverão como animais na selva.

Spotlight: Segredos Revelados (filme)

Uma equipe implacável de repórteres e editores do jornal Boston Globe investiga um caso chocante de abuso sexual encoberto pela igreja católica.

Amor e Revolução (filme)

Quando seu namorado é preso durante o golpe militar chileno, uma jovem decide se infiltrar num campo de prisioneiros para tentar libertá-lo.

Orgulho e Preconceito e Zumbis (filme)

Só a enérgica Elizabeth Bennett e o arrogante Darcy podem acabar com os zumbis que invadem o interior inglês no século XIX.

Lemony Snicket - Desventuras em Série: Temporada 3 (kids)

Na temporada final, nada vai impedir os Baudelaires de desvendar o mistério da CSC e acabar de vez com a perseguição implacável do Conde Olaf.

Pinky Malinky (kids)

A vida é um piquenique para Pinky Malinky. É que, para ele, tudo tem seu lado bom – até mesmo ter nascido na forma de cachorro-quente.

DIA 4

Inspire, expire (filme)

Uma mãe solteira islandesa em dificuldades e uma mulher de Guiné-Bissau em busca de asilo. As duas histórias se entrelaçam de formas inesperadas neste filme islandês.

Lionheart (filme)

Depois que seu pai adoece, Adaeze resolve assumir a empresa da família. Mas antes precisa provar o seu valor em uma sociedade dominada pelos homens. O filme nigeriano é dirigido e estrelado por Genevieve Nnaji.

El Potro, lo mejor del amor (filme)

A fama finalmente chega para Rodrigo, um cantor argentino carismático e talentoso. Mas, no ápice da carreira, um evento trágico o faz questionar a vida profissional.

DIA 5

Mara (filme)

A psicóloga criminal Kate Fuller investiga o caso de um homem que parece ter sido assassinado pela esposa enquanto dormia, mas descobre que o evento é completamente único.

DIA 9

GODZILLA: O Devorador de Planetas (série)

Depois do enfraquecimento da aliança com a Terra, Haruo considera ficar ao lado dos alienígenas da raça Exif, praticantes de um culto mortal que pode destruir o mundo.

DIA 10

Jornada de Heróis (série)

Após descobrirem que uma mulher que julgavam morta pode estar viva na Colômbia, quatro ex-soldados israelenses unem forças para encontrá-la.

Histórias que o nosso Cinema (não) Contava (documentário)

Uma releitura histórica sobre o período da ditadura militar no Brasil retratada através de imagens e sons exclusivos das pornochanchadas, o gênero mais visto e produzido no país durante a década de 70. A violência do Estado, a luta armada e modernização brasileira são exemplos de situações históricas que podem ser visualizadas por meio dessas obras cinematográficas.

DIA 11

Sex Education (série)

A mãe de Otis é terapeuta sexual. Otis é jovem – e virgem. Um dia, ele e sua amiga rebelde, Maeve, resolvem usar seus conhecimentos teóricos e abrem uma clínica clandestina de terapia sexual na escola.

A Última Gargalhada (filme)

Al é um agente de talentos aposentado. O comediante Buddy, seu primeiro cliente. Quando os dois se reencontram em uma casa de repouso, Al convence Buddy a voltar à estrada depois de 50 anos sem atuar. Com Richard Dreyfuss e Chevy Chase.

Titãs (série)

Liderado por Robin, o ex-parceiro de Batman, um grupo de heróis adolescentes combate o crime e seus próprios demônios.

Robin é o líder de um grupo de super-heróis em "Titãs"

Amigos da Faculdade: Temporada 2 (série)

Eles erraram, provocaram mágoas, mas a vida continua. Com um casamento no horizonte, a turma de amigos tenta deixar o passado para trás.

Solo (filme)

Depois de cair de um penhasco em uma área remota das Ilhas Canárias, o jovem surfista Álvaro Vizcaino luta para sobreviver.

ReMastered: Massacre no Estádio (documentário)

Durante anos, o assassinato do cantor e ativista político chileno Victor Jara foi atribuído a um oficial do exército de Pinochet. Agora, no exílio, o militar tenta se eximir da culpa.

DIA 14

Matadores de Velhinha (filme)

O professor G.H. Dorr (Tom Hanks) junta um grupo de bandidos pés-de-chinelo para assaltar um cassino. Quando a dona da casa onde ele está hospedado descobre o plano, as coisas ganham uma nova dimensão. Uma comédia ao melhor estilo dos irmãos Coen.

Disney – Mulan (kids)

Nesta animação, a Disney resgata uma lenda e conta a história de uma jovem destemida que se disfarça de homem para poder lutar no exército chinês.

DIA 15

Um Homem Entre Gigantes (filme)

Drama baseado na história real de Bennet Omalu, o patologista que estabeleceu a controversa relação entre concussões sofridas por jogadores de futebol americano e danos cerebrais. Para expor sua descoberta, ele enfrenta a poderosa NFL, a liga do esporte nos Estados Unidos.

Sebastian Maniscalco: Stay Hungry (especial)

Com seu olhar único, o comediante americano Sebastian Maniscalco reflete sobre chatices da vida num especial ao vivo baseado em seu livro de memórias.

Disney - Zootopia: Essa Cidade é o Bicho (kids)

Quando uma lontra desaparece misteriosamente da cidade de Zootopia, uma coelha policial se junta a uma raposa tagarela para resolver o caso.

Sequestrada à Luz do Dia (documentário)

O documentário conta a história da pacata família Broberg, do interior dos Estados Unidos, que cai nos encantos do vizinho – um sociopata obcecado pela filha de 12 anos deles.

DIA 17

American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace (série)

A série reconstitui os eventos que levaram aos assassinatos cometidos pelo serial killer Andrew Cunanan em 1997. Entre eles, o do ícone da moda Gianni Versace.

DIA 18

Grace and Frankie: Temporada 5 (série)

Grace e Frankie não vão descansar um segundo até recuperarem a casa de praia e demonstrarem que não precisam de ajuda de ninguém... para arranjar confusão. RuPaul é o convidado especial na quinta temporada da série estrelada por Jane Fonda e Lily Tomlin.

Star Trek: Discovery: Temporada 2 (série)

Eventos misteriosos em diferentes regiões da galáxia levam a Discovery a uma nova missão com um capitão interino: Christopher Pike, da Enterprise.

Girl (filme)

Com o apoio do pai, uma adolescente transgênero de 15 anos persegue o sonho de se tornar bailarina profissional. Vencedor do prêmio Caméra d'Or, do Festival de Cannes, como melhor filme.

IO (filme)

Em um mundo pós-apocalíptico, uma jovem tenta salvar o planeta antes de a última nave partir em direção a uma colônia no espaço.

Trigger Warning with Killer Mike (documentário)

Na série documental hilária e subversiva, o rapper e ativista Killer Mike e uma bem-humorada equipe de jornalistas exploram temas relevantes para a sociedade moderna.

Carmen Sandiego (kids)

A série traz de volta a super ladra Carmen Sandiego, com novos golpes e velhas aventuras que lhe deram fama pelo mundo afora.

Trolls: O ritmo continua!: Temporada 5 (kids)

Qual é o jeito mais maluco de viajar para uma ilha paradisíaca? O que você faria se o inverno durasse só um dia? Poppy e a turma da Vila Troll dão as respostas na quinta temporada de Trolls: o ritmo continua!

DIA 24

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (documentário)

Mergulhe na mente do famoso serial killer Ted Bundy nesse autorretrato cinematográfico baseado em declarações do próprio criminoso.

DIA 25

Unbreakable Kimmy Schimdt Temporada 4 Parte 2 (série)

Kimmy encara novos desafios ao assumir o RH de uma startup. Titus assina contrato com a recém-criada agência de talentos de Jacqueline.

Kingdom (série)

Ambientada na Coreia medieval, Kingdom é uma série que combina os gêneros de zumbi e drama histórico. O rei morto volta ao mundo dos vivos, e uma praga misteriosa começa a se alastrar. Para salvar seu povo, o príncipe terá de um enfrentar um novo tipo de inimigo.

Medici: O magnífico (série)

O ano é 1469. Com o poder dos Médicis consolidado, Lourenço toma o lugar do pai após um atentado que expôs anos de problemas na administração dos negócios financeiros da família. Quando Lourenço e o papa entram em rota de colisão, Florença encara o período mais violento de sua história.

Black Earth Rising (série)

Quando menina, Kate Ashby escapou do genocídio de Ruanda. Agora, adulta, ela não consegue fugir do passado neste thriller que retrata a reviravolta pessoal e a desordem jurídica e política causadas pelos julgamentos dos crimes de guerra.

Club de Cuervos: Temporada 4 (série)

Os Cuervos Negros de Nuevo Toledo irão com tudo para chegar à final e manter o legado do Sr. Salvador Iglesias... se Chava e Isabel deixarem.

Ánimas (filme)

Quando seu melhor amigo começa a agir de um jeito estranho depois de um acidente incomum, uma jovem desce ao inferno e mergulha num pesadelo inimaginável.

DIA 27

Story of Us Com Morgan Freeman: Temporada 1 (documentário)

Morgan Freeman roda o planeta para investigar as tradições, crenças, lutas e inspirações que unem a humanidade.

DIA 28

O Quinto Poder (filme)

O drama baseado em fatos reais mostra o começo do controverso e revolucionário site WikiLeaks e os conflitos inevitáveis provocados pela organização de Julian Assange.

DIA 29

Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All (especial)

Em seu novo especial de stand-up, Gabriel “Fluffy” Iglesias fala do filho adolescente, de encontros com Snoop Dogg, um fã super animado e muito mais.

EM BREVE

Pokémon, o Filme: Eu Escolho Você! (kids)

Ash faz dez anos hoje. Agora com idade para se tornar treinador de Pokémon, ele não para de sonhar com as aventuras que vêm pela frente.

Marvel - O Justiceiro: Temporada 2 (série)

Frank luta para proteger uma adolescente contra os corruptos de uma dinastia política. Ao mesmo tempo, ele faz qualquer coisa – qualquer coisa mesmo – para destruir Russo de uma vez por todas.