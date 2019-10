Faltam quase dois meses para a estreia de Star Wars: A Ascensão Skywalker, mas a pré-venda de ingressos será aberta já a partir das 21h desta segunda-feira (21).



O filme, que estreia nos cinemas brasileiros em 19 de dezembro, encerra a saga iniciada por George Lucas em 1977. Quem quiser garantir um lugar nas sessões poderá comprar os bilhetes nos sites das principais redes de cinema do Brasil.

As novidades sobre o filme não param por aí. Também na noite desta segunda, 21, será divulgado o trailer final do longa-metragem, dirigido por J.J Abrams (O Despertar da Força).



Star Wars: A Ascensão Skywalker é o Episódio IX da história da família Skywalker. O longa traz em seu elenco Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong'o (Maz Kanata) e Carrie Fisher (Princesa Leia). A aparição da atriz, que completaria 63 anos nesta segunda, foi viabilizada com cenas feitas originalmente para O Despertar da Força. Nas redes sociais, o aniversário da estrela não passou em branco: homenagens dos fãs levaram o nome de Fisher aos assuntos mais comentados do Twitter.