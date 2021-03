A história de “Garimpo de Almas” começa há 20 anos, quando o ator Stepan Nercessian escreveu as primeiras 40 páginas do livro. “Na época, perdi duas vezes o que tinha escrito no computador. Até hoje sou meio analfabeto digital. Sobraram apenas dez páginas que eu havia impresso”, recorda.

Combinando com o seu título um tanto misterioso, a narrativa nunca mais o deixou em paz. Virou uma espécie de fantasma. “Aquilo ficou me perseguindo. Toda vez que eu queria escrever alguma coisa, era como se me dissesse: se você não me terminar, não deixo escrever mais nada”, registra.

Até o dia em que Nercessian resolveu pôr um ponto final em “Garimpo de Almas”, livro que será lançado amanhã, às 18h, dentro do projeto “Sempre um Papo”, com transmissão pelas redes sociais. Participarão da conversa o ator Paulo Betti e o diretor-executivo do Museu Inhotim, Antonio Grassi.

Após comemorar cinco décadas de carreira como ator, em 2020, Nercessian inaugura uma nova fase de sua vida de artista, aos 67 anos. “É uma novidade, mas é como se fosse algo que já fizesse parte de mim há bastante tempo. Eu ficava sempre rodeando, escrevendo coisas, sem chegar à ousadia de escrever um livro”, assinala.

Ele destaca que tinha consciência de que não se tratava de uma brincadeira. “Sabia que seria uma coisa que iria exigir uma entrega muito grande. O dia a dia acabava me afastando disso. Demorei demais a me dedicar. É uma coisa sofrida, mas eu gosto”, afirma.

Intérprete de grandes personagens do cinema, sendo o mais recente deles o apresentador Chacrinha, Nercessian revela que sempre foi de falar muito, um contador de histórias nato, mas “é pela escrita que eu sinto um caminho melhor de comunicar”. A estreia literária, porém, não está totalmente dissociada da profissão de ator.

No livro, quando um senhor de idade começa a acessar as memórias, ele passa a ouvir vozes de almas não anunciadas. Seriam elas um desdobramento do seu trabalho, ao entrar em personagens tão diversos? “Provavelmente sim, mesmo que inconscientemente, até pelo fato de estar há 50 anos emprestando corpo, alma e emoção a outros personagens”.

Apesar da estreia tardia como escritor, Nercessian já tem outros dois livros prontos. Um deles é “Guia Prático para Inadimplentes, Negativados e Confinados”, num “tom menos denso e tenso, abordando, as feridas que o sistema econômico nos traz”. Para ele, nunca na história o capitalismo afetou tanto o emocional das pessoas como agora.