Logo depois que a Netflix lançou Stranger Things, fãs de todas as idades começaram a entrar na loja Big Bradley, em Palmetto, na Georgia, vestidos como os personagens da série em busca do waffles da marca Eggo. Eles buscavam o local exato onde a estrela Millie Bobby Brown filmou uma cena no papel de Eleven.



Três anos depois, os fãs continuam indo até lá, mesmo após o estabelecimento mudar de nome e se tornar parte da franquia Piggly Wiggly.



Segundo o gerente da loja, David Johnston, o movimento no local é tanto que a venda de waffles Eggo triplicou. Isso porque Eleven rouba algumas caixas do alimento no início da série. Relembre abaixo:



O gerente conta que cerca de 50 fãs apareceram em um sábado particularmente movimentado em meados de julho. Ele diz que fica feliz em fazer um pequeno tour pelo estabelecimento e explicar aos visitantes onde os eventos fictícios ocorreram.



Johnston aponta o caminho que Eleven percorreu quando roubou as caixas de waffles e se afastou depois de ignorar o funcionário que a perseguia. Ele conta que alguns fãs querem recriar a cena e pedem que ele 'interprete' a pessoa que vai atrás deles para fora da loja.